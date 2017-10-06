Motosikletli kapkaççı dehşeti

KAPKAÇ olayı, Fatih Atik Ali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün saat 22.00 sıralarında arkadaşıyla birlikte apartman önünde vedalaşan Ayşe Züleyha Şahin isimli genç kadın bir anda kapkaççıların saldırısında uğradı. Arkasında motosiklet ile yaklaşan iki kişi, Şahin’in çantasını çalarak uzaklaştı. Olayın şokunu uzun süre yaşayan Şahin ve arkadaşları polis çağırarak kimliği henüz belirlenemeyen iki kapkaççıdan şikayetçi oldu.Kadının çantasında 24 gramlık bilezik ve 90 lira olduğu öğrenilirken, kadın olayın faillerinin yakalanmasını istiyor.

Olay sonrası yaşadıklarını anlatan Şahin, "Apartmandan çıktıktan sonra arkadaşımızla vedalaşıyorduk apartman girişinde. Benim arkam dönüktü. Diğer arkadaşların çantası iç tarafa bakıyordu. Benim çantam da o anda gafletime geldi dışarıdan takmıştım. Hiç motor sesi bile gelmedi motor sesi gelse kendimi toparlayacaktım. Bir anda geldi enseme kadar zaten çarşafımın iç tarafını da yırttı. Çantamı aldı ve gitti. Sonra şok oldum. Çantam da bozuk olduğu için rahat çektiler çantamı" dedi.

"YAŞADIĞIM KORKU BANA YETİYOR"

Yaşadığı olayın kendisini korkuttuğunu anlatan Şahin, "Belki küçük bir miktar olabilir ama 2 ayda biriktirdiğim 90 TL vardı. Onun yanı sıra benim için manevi değeri de büyük olan hafızlık hediyem olan bileziğim vardı. Onu aldı. Çok üzüldüm ona. Zaten diğer eşyalarımı çöpe atmış nüfus cüzdanımı bırakmış. Yaşadığım korku bana yetiyor. Artık akşam dışarıda dolaşmayı bırakın gündüz bile dışarı çıkmaya korkar haldeyim beni en çok üzen bileziğim oldu" diye konuştu.

KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kapkaç olayı ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 3 arkadaşın apartman kapısında konuşması ve sonrasında arkadan yaklaşan motosikletteki 2 kişiden birisinin çantayı kapıp kaçması ve yaşanan panik görülüyor.