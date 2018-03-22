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22 Mart Günlük Burç Yorumu

Motosikletli Ayşegül'ün feci ölümü

Samsun'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

Motosikletli Ayşegül'ün feci ölümü

Samsun'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

22 Mart 2018 Perşembe 08:04
Motosikletli Ayşegül'ün feci ölümü
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KAZA, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu 34. kilometresinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan Yıldız idaresindeki 38 HH 760 plakalı kamyon, plakasız motosikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen 17 yaşındaki Ayşegül Yurt'a çarptı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kazada ağır yaralanan Ayşegül Yurt, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 22.03.2018 09:21
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SamsunKazaTrafik KazasıSon DakikaGündem
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