Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

HIRSIZLIK zanlıları, Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesinde evin önüne park edilen motosikleti, saniyeler içinde çalarak kayıplara karıştı. İddialara göre olay geçtiğimiz günlerde şöyle gelişti, motosikletin sahibi Mustafa Kahraman, işlerini bitirdikten sonra eve geldi. Motosikletini evin önüne park eden Kahraman daha sonra evine çıktı. Bir süre sonra evin önüne gelen bir zanlı, motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Yaşanan hırsızlık anı apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir zanlının yürüyerek gelip evin önündeki merdivenlere oturduğu ve çevreyi kontrol ettiği görülüyor. Çevreyi kontrol eden zanlı daha sonra motoru incelemeye başlıyor. Sokaktan vatandaşların geçtiğini gören zanlı tekrar yerine oturuyor. Sokağın biranda boş olmasını fırsat bilen zanlı motosikletin üzerine binip direksiyon kilidini ayağı ile kırıyor. Kilidi kıran zanlı motosikletle uzaklaşıyor. Bu sırada çevrede gözetleme yapan zanlılar, başka bir araçla motosikletin ardından giderek gözlerden kayboluyor.

Aynı oldukları iddia edilen zanlılar, Fatih’te de bir motosikleti çalıyor. Buradaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlılardan birinin motosikletin üzerine bindiği diğerinin ise onu ittiği bir diğer zanlının ise çevre kontrolü yaparak arkadan geldiği görülüyor.

23 bin lira değerindeki motosikleti çalınan Mustafa Kahraman, “Motosikletim benim her şeyimdi. Onu alalı daha 6 ay oldu. Hala borç ödüyorum. Motosikletim benim özgürlüğümdü. Her işimi onunla yapıyordum. Hırsızlar motosikletim ile birlikte benim özgürlüğümü de çaldı” diye konuştu.