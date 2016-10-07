Motorsikletli saldırganı gören kişi anlattı

TERÖR saldırısının meydana geldiği yerde bulunan ve tüm camları kırılan iki binada yaşayan vatandaşlar evlerini temizlemeye başladı. Patlamada çok büyük hasar gören iki binaya dev Türk bayrakları asıldı. Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı sivil savunma ekipleri de çevredeki vatandaşlara yardım ediyor. Saldırganın motosikletini koyduğu yerdeki çukur dikkat çekerken, hemen yanında bulunan Türk Telekom Saha kutusu tamamen parçalandı. Ekipler yeni kutu takmaya başladı. Çalışmaların ardından çevredeki telefon hatları normale dönecek.

Patlama sonrası tamamen kullanılamaz bir evin sahibi Selahattin Gülturan, patlama sırasında evde olmadığını, patlamadan sonra haber verdiklerini ve geldiklerini söylerken, "Gece pek tespit yapamadılar. Ev oturulamaz durumda. 32 yıllık emek boşa çıktı. Bakalım bekliyoruz." dedi.

"ADAM MOTORUN ARKASINI AÇTI. BİR POŞET ALDI…"

Polis Merkezi'nin karşısındaki nalburun ismini vermek istemeyen sahibi , "Getirdi, motosikleti bıraktı o köşeye. Adam motosikletin arkasını açtı. Bir poşet aldı. Yürüyerek sokağın içerisinde gitti. Aradan 2 dakika geçmeden patlama oldu. Ayağımı içeri attım. Patlama oldu. Sokağın içinde düğmeye bastı işte" diye konuştu

Nalburun kardeşi ise, "Bakkalın oraya kadar gitmiş. Burada patlama olunca koşmuş. 'Gaz patladı gidin'demiş. Doğalgaz patladı. Ben evde oturuyordum. Cam sırtıma geldi. Abim yaralanmıştı. Hastaneye götürdüm." dedi.

Ekiplerin zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

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