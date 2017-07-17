Motokuryeli 'bonzai fişeği' çetesi

İstanbul’da gençleri hedef alan bonzai çetesini takibe alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatih ve Kağıthane’de dört ayrı adrese baskın düzenledi. Jandarma operasyonunda satışa hazır hale getirilen üç kilogram bonzai, yaklaşık iki kilogram paket toz ve kubar esrar, 1568 adet sentetik hap, dört gram eroin, iki gram afyon sakızı ele geçirildi. Operasyon sırasında iki ayrı çetenin üyesi olan ve gözaltına alınan şüpheliler K.N., U.N., M.K., B.G., Y.H. ile beş ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MOTOKURYELERLE ÇALIŞMIŞLAR

Jandarmanın yaptığı operasyonun ardından ilginç detaylar ortaya çıktı. Özellikle Şişli, Taksim Eminönü, Balat ve Unkapanı bölgelerinde gençlere uyuşturucu madde satan iki ayrı çetenin uyuşturucu dağıtımını ise motosikletli kuryeler ile yaptığı ortaya çıktı. Adreslerde yapılan aramalarda ise “fişek” olarak tabir edilen yaklaşık iki bin 500 adet paketlenmiş bonzai de bulundu.