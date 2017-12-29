Mor beyin mağduru gazeteci Ömer Faruk Aydemir serbest bırakıldı

AYDEMİR, yapılan son çalışmalar neticesinde ortaya çıkartılan ve “mor beyin” adı verilen bir yöntemle iradesi dışında telefonuna bylock yüklenen mağdurlar arasında olduğu ortaya çıkınca tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden sabaha karşı tahliye edildi. Aydemir’i çok sayıda seveni karşıladı.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün gizli haberleşme sistemi olan bylock programının bazı kişilere iradesi dışında yüklendiğinin ortaya çıkmasının ardından mağdur olanların tahliyesine devam ediliyor.

İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürlüğü bünyesinde İstihbarat Şefi olarak görev yapan Ömer Faruk Aydemir, terör örgütünün gizli haberleşme sistemi olan Bylock kullandığı gerekçesiyle 10 Ağustos 2017 tarihinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Yapılan yoğun şikayetler üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konunun ayrıntılı incelenmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim kurumunu harekete geçirmişti. İncelemeler sonucunda bylock kullanıcısı gibi görünen 11 bin 480 kişinin mağdur olduğu ve programın iradeleri dışında telefonlarına yönlendirildiği ortaya çıkmış ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.

Bu gelişmenin ardından mağdur listesinde yer alan ve tahliyesine karar verilen Ömer Faruk Aydemir sabaha karşı Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi.

Gazeteci Ömer Faruk Aydemir tahliyesinin ardından Silivri Cezaevi önünde ailesi, yakınları, gazeteci arkadaşları ve sevenleri tarafından karşılandı. Duygu dolu anların yaşanmasının ardından Ömer Faruk Aydemir sevincini sevenleriyle paylaştı.

FETÖ'nün yeni tuzağının ortayı çıkmasının ardından tahliye olan Ömer Faruk Aydemir, “İlk günden beri masum olduğumu söylüyordum, sizler bana inandınız beni yalnız bırakmadınız masum olduğum ortaya çıktı. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Mor beyin uygulaması nedeniyle mağdur olan ve cezaevinde bulunan bin 100 kişinin tahliye işlemleri devam ediyor. Henüz hakkında işlem yapılmayan 10 bin 380 kişi için ise herhangi bir yargılama yapılmayacağı öğrenildi.