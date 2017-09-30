Mogadişu’da askeri üs açıldı

SOMALİ'NİN başkenti Mogadişu’da askeri üssün açılışına Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre ve Orgeneral Hulusi Akar katıldı. Askeri üssün, bin 500’den fazla askeri eğitme kapasitesinde olduğu belirtildi. Eğitimin amacının ise El Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütüne karşı mücadele veren Somali ordusuna destek vermek olduğu açıklandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, açılışa katılmak için dün Somali’nin başkenti Mogadişu’ya gelmişti. Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre törende, “Bu askeri üs, gelişimin bir parçası. Bu amaca ulaşmak için Somalilerin birliğini savunan bir orduya sahibiz” dedi. Askeri üsse 200 Türk askerinin konuşlandırılacağı belirtildi. Törende, Somali askerleri Türkçe yazdıkları şarkıyı seslendirdi. Türkiye'nin askeri üssün inşası için 50 milyon dolar harcadığı belirtiliyor.
Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyeti, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda, Somali Genelkurmay Başkanı Ahmed Jimale Gedi, Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Olgan Baker ve diğer hükümet yetkilileri karşılamıştı.
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