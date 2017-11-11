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Miting gibi Genel Merkez açılışı

İYİ Parti Genel Merkezi, Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla açıkladı. Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde bulunan İYİ Parti Genel Merkezinin açılışı için tören düzenlendi. Düzenlenen törene Genel Başkan Meral Akşener ile birlikte parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesi polis açılışa gelen vatandaşları arayarak alana soktu

Miting gibi Genel Merkez açılışı

İYİ Parti Genel Merkezi, Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla açıkladı. Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde bulunan İYİ Parti Genel Merkezinin açılışı için tören düzenlendi. Düzenlenen törene Genel Başkan Meral Akşener ile birlikte parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesi polis açılışa gelen vatandaşları arayarak alana soktu

11 Kasım 2017 Cumartesi 17:34
Miting gibi Genel Merkez açılışı
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AÇILIŞ töreninde toplanan partililere seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, zor bir aşamadan geçtiklerini söyledi. Ak Parti iktidarında Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a ve tüm kadınlara hakaret edildiğini söyleyen Akşener, İYİ partinin bir kadın hareketi olduğunu belirterek,  "Allah'ın sopası yok, İyi parti var. Kadınları keşfettiler. Hatta Atatürk'ü keşfettiler. Dediler ki 'iyi varsınız, iyi ki İYİ  Partiyi kurdunuz'. Türkiye'yi bölen, kavga ettiren dili yumuşuyor. Biz size şükran borçluyuz. Hele ki gençler. Bol bol fotoğraf çektirdiler. Dediler ki biz söz veriyoruz, size oy vereceğiz. Dedim ki yalan söylersiniz terlik atarım. Bir tanesi bağırdı, “lan aynı benim annem gibiö dedi. İyi partiyi çok zor kurduk. Kuruculardan yer alan genç arkadaşlarımız işinden oldular. Hocalarımız üniversitelerden istifa ettiler. Sistem böyle işliyor. Ya onu işten atacaksın, ya da başına neler gelir. Bu partiyi arkadaşlarımızın böyle fedakarlıkları ile kurduk. Biz yeni genel merkezimizi açtık. Kurulduk, bir hafta sonra Bitlis, Ahlat, Tatvan, Adilcevaz'a gittik. Konuştular, dinledik. Projemizi dinleye dinleye oluşturacağız. Bizden sonra AKP'nin ilgisini çekmiş Bitlis. Bir ev kiraladım. İşsizlik birinci problem. Ben 24 yıldır aktif siyaset yapıyorum. Oralarda fabrikalar yapılmış. Devasa binalar yapılmış. Emniyet binası güzel, belediye binası güzel, valilik güzel, postahane güzel. Ama keşke oralara fabrikalar yaptırabilseydi"

ŞEHİR ŞEHİR GEZECEĞİZ

Haftaya Edirne, ondan sonra ise Mardin ve Artvin'de sokak sokak şehir şehir gezeceklerini belirten Akşener, "Adalet yaralıdır, kalkınma ortadan kalmıştır. Gemicikler, şirketler. Yahu nasıl bir şeydir bu? Böyle bir şey olabilir mi? Bir baltaya sahip olamamış çocuk, dünyanın en zenginleri arasına giriyor. Devlet doyuramadığını, o aileye ekmek veremediği için giyimi, gıdasını karşılamak zorundadır. O devlet iş imkanı yaratmak zorundadır. Kalkınmak için bunu yapmalısınız. İstanbul'da sorun, Ankara'da sorun, Bitlis'te sorun büyük bir sorun var. Uyuşturucu ucuzluyorsa bilin ki yol veriliyordur. Bu insanlar arabasına benzini kendisi koydu, uçak ve otobüs biletini kendi aldı, Türkiye'nin dört bir yanından geldi. Bu insanları nasıl durduracaksınız? Kuruş kuruş, bu binanın bile hesabını veririz. Siz nasıl kurdunuz, ben o dönemleri bilirim" diye konuştu. 

AK PARTİYE YÜKLENDİ

Konuşmasında milleti arkalarına aldıklarını söyleyen Akşener, Ak Parti iktidarını eleştirerek, "2010'da FETÖ'cü oldular, 2011'de bebek katili PKK'nın başına eş oldular, 'ne büyük bilge' dediler. 2017 referandumunda Milliyetçi oldular, şimdi de Atatürkçü oldular. Ama yersen" diye konuştu.

Akşener, konuşmasının ardından partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye katılan 9 belediye başkanına rozet taktı. Daha sonra parti merkezinin açılış kurdelesini kesen Akşener, partililerle parti merkezini gezdi.  

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Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiGENEL MERKEZMeral AkşenerAnkaraÇankaya
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