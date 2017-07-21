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MİT ve TSK'daki "kripto" FETÖ'cülerden itiraflar

Sinop merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin MİT ve TSK teşkilatlarındaki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itiraflarda bulundu

MİT ve TSK'daki "kripto" FETÖ'cülerden itiraflar

Sinop merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin MİT ve TSK teşkilatlarındaki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itiraflarda bulundu

21 Temmuz 2017 Cuma 13:25
MİT ve TSK'daki "kripto" FETÖ'cülerden itiraflar
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ÖRGÜTÜN talimatıyla çocuklarını  FETÖ ile bağlantılı okul ve dershanelere göndermediklerini, Zaman gazetesine  abone olmadıklarını, Bank Asya'da hesap açtırmadıklarını anlatan şüpheliler,  deşifre olmamak için kendilerinden sorumlu sözde imamlarla tüm görüşmelerini yüz  yüze yaptıklarını anlattı. Şüpheliler, görev yaptıkları ilden başka bir şehre  tayinlerinin çıkması durumunda yeni görev yerlerindeki sözde imamlara bizzat  teslim edildiklerini, ondan sonraki süreçte talimatları bu sözde yeni imamdan  aldıklarını aktardı
 
Sinop merkezli 8 ilde, Fetullahçı  Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri  (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatındaki (MİT) "kripto" yapılanmasına yönelik  operasyonda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan  bazı şüpheliler, savcılık ifadelerinde örgütün gizlilik yapısına ilişkin bilgiler  verdi. 
 
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca Sinop merkezli Ankara, Bartın, Hatay,  İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan  ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si,  başsavcılıktaki sorgularında etkin pişmanlık hükümlerinin kendilerine anlatılması  üzerine ikna olarak itiraflarda bulunmayı kabul etti.
 
Şüpheliler ifadelerinde örgütle öğrencilik yıllarında tanıştıklarını,  mesleklerini yapma süreçlerinde ise kendilerinden sorumlu sözde imamlardan  talimat aldıklarını anlattı.
 
Örgütün "kripto" yapılanması içerisinde yer almalarından dolayı  talimat doğrultusunda çocuklarını FETÖ ile bağlantılı okul ve dershanelere  göndermediklerini, Zaman gazetesine abone olmadıklarını, Bank Asya'da hesap  açtırmadıklarını anlatan şüpheliler, deşifre olmamak için kendilerinden sorumlu  sözde imamlarla telefonla görüşme yapmadıklarını tüm görüşmelerini yüz yüze  gerçekleştirdiklerini aktardı.
 
Sözde imamlarla tek tek görüşülüyordu
 
Şüpheliler ifadelerinde kendilerinden sorumlu imamlarla toplu halde  toplantı yapmalarının örgüt tarafından uygun görülmediğini, bu nedenle yapılan  görüşmelerin birebir olduğunu ve toplu şekilde toplantı yapmadıklarından ötürü  örgüt üyelerinin birbirlerinden habersiz olduklarını savundu.
 
İfadelerinde sözde imamlara ilişkin detaylar da veren şüpheliler,  görev yaptıkları ilden başka bir kente tayinlerinin çıkması durumunda  kendilerinin yeni görev yerlerindeki sözde imamlara bizzat teslim edildiğini,  ondan sonraki süreçte talimatları sözde yeni imamdan aldıklarını belirtti.
 
Örgütün kendilerine namaz ve oruç hakkında talimatlar verdiği  bilgisini de paylaşan şüpheliler, deşifre olmamak için bazı tedbirler aldıklarını  anlattı.
 
Tedbir amaçlı cuma namazlarına aralıklarla gittiklerini ifade eden  şüpheliler, vakit namazlarını ise teyemmüm edip bulundukları ortamda bir yere  dönerek gözleriyle kıldıklarını aktardı.
 
Evlerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar  bulundurmadıklarını kaydeden şüpheliler, evliliklerini ise örgüt tarafından  belirlenen kadınlarla yapmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.
 
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK ve MİT'teki "kripto"  yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 6 Temmuz'da 13 kişi hakkında  gözaltı kararı verilmiş, Sinop merkezli Ankara, Bartın, Hatay, İstanbul, Kocaeli,  Muğla ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alınmıştı.  Zanlılardan eski 2 MİT çalışanı ve 2 asker çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış,   meslekten ihraç edilen askerlerden oluşan diğer zanlılar ise adli kontrol  şartıyla serbest bırakılmıştı.  Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı  bulunan 2 firari zanlı ise aranıyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
MitTSKFetöKripto
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