banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

MİT ve emniyetten Afrin'de terör operasyonu: 9 gözaltı

MİT ve emniyet birimlerinin, Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik koordineli yaptığı operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alındı

GÜNDEM 17.09.2019, 17:21 17.09.2019, 17:22
MİT ve emniyetten Afrin'de terör operasyonu: 9 gözaltı
banner404

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetten Afrin'de ortak operasyon. Hatay Valiliğinden alınan bilgiye göre, MİT ile Afrin Emniyet  Koordinatörlüğü'ne bağlı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü, terör örgütü  YPG/PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmalarını  sürdürüyor.  Yapılan çalışmalar sonunda, Afrin'de hücre evi oluşturarak örgüt  mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları, kırsaldan Afrin merkeze patlayıcı  madde getirerek bombalı eylemler planladıkları, gerçekleştirdikleri ve ayrıca  Afrin'deki emniyet birimlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edilen  A.M, N.M, A.M, M.E, A.S, H.S, Ş.H, A.M ve M.S isimli 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital  materyallerin yanı sıra, üzerinde lazer ve dürbün aparatı bulunan M16 silah, bu  silaha ait 8 adet şarjör ile 828 adet fişek, lazer aparatı bulunan keskin nişancı  tüfeği ve bu tüfeğe ait 153 adet fişek, piyade tüfeği ile tüfeğe ait 258 adet  fişek, 18 tabanca mermisi, kasatura ve örgütü temsil eden bez parçaları ele  geçirildi.  Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
 

#mit #Emniyet #Afrin
Yorumlar (0)
29°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanyaspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?
Alanyaspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 17 Eylül 2019
İmsak 05:13
Güneş 06:34
Öğle 12:57
İkindi 16:27
Akşam 19:11
Yatsı 20:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545