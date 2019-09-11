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MİT tırları davasında gerekçeli karar açıklandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı 54 sanıklı MİT tırlarının durdurulması davasının gerekçeli kararı tamamlandı. Kararda, "Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez" denildi.

GÜNDEM 11.09.2019, 12:24
MİT tırları davasında gerekçeli karar açıklandı
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YARGITAY 16. Ceza Dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı 54 sanıklı MİT tırlarının durdurulması davasının gerekçeli kararı tamamlandı.Gerekçede, MİT tırlarının durdurulmasının, doğrudan hükümeti ve MİT'i hedef aldığı, FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu vurgulandı.Gerekçede FETÖ'nün, hükümetin uluslararası arenada zor duruma düşmesi için, Suriye faaliyetlerini deşifre etme kararı aldığı belirtildi.Yargıtay'ın MİT tırları kararının gerekçesinde, Suriye'de yaşananlar nedeniyle meşru savunma durumunda kalan devletin, orantılı ve önleyici tedbirleri alma hakkına sahip olduğu belirtilerek, "Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez." denildi.

#yargıtay #mit tırları #gerekçeli karar
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