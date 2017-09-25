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'MİT imamı' karı-koca yakalandı

Erzurum’da FETÖ’nün 'MİT imamı' karı-koca yurt dışına kaçmak isterken 'gaybubet evi'nde yakalandı

'MİT imamı' karı-koca yakalandı

Erzurum’da FETÖ’nün 'MİT imamı' karı-koca yurt dışına kaçmak isterken 'gaybubet evi'nde yakalandı

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:40
'MİT imamı' karı-koca yakalandı
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ERZURUM'DA MİT’in teknik ve istihbari çalışması ile Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri tarafından Palandöken semtinde FETÖ/PDY'nin 'MİT imamı' öğretmen Sadrettin Dölen (32) ve eşi Songül Dölen (31), yurt dışına kaçmak isterken saklandıkları 'gaybubet evi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındılar.

Erzincan, Bayburt ve Erzurum’da FETÖ/PDY’nin sözde 'MİT, asker, polis, yargı, kaymakam, valilerden sorumlu MİT imamı' Nevşehir nüfusuna kayıtlı öğretmen Sadrettin Dölen ile eşi Songül Dölen, MİT’in istihbari çalışması ile Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından örgütün 'gaybubat evi'nde saklanırken yakalandı.

Başka bir vatandaşın adına kiraladıkları evde yapılan aramada örgüte ait çok sayıda doküman, Fetullah Gülen’e ait kitap ve 5 bin TL nakit para ele geçirilirken, 'MİT imamları'nın, özellikle örgüt içerisindeki 'hususilerin' davranış kurallarıyla ilgili dikkat çeken bilgilerin yer aldığı raporda, 'hususilerin' görev yaptıkları yerlerde kendilerini deşifre etmemek adına dünya görüşlerine tamamen zıt bir hayat tarzı içerisine girdikleri, ayrıca, FETÖ’nün ‘gizlilik’, ‘takiyye’ ve ‘tedbir’ prensiplerini en üst seviyede hayata geçiren ve örgüt içinde dahi bilinmeyen hususileri, bir nevi ‘örgüt içinde örgüt’ olarak tanımlamakla, illegal yapılanmanın polis, asker, MİT ve yargı teşkilatları içerisinde yer alan deşifre olmamış örgüt mensuplarından oluştuğu, hususilerin ise başında bulunan sorumlu kişilerin doğrudan ABD’de yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e bağlılıkla çalıştıkları ifade ediliyor.

Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen öğretmen Sadrettin Dölen, eşi Söngül Dölen, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzurum H Tipi Cezaevi'ne konuldular.

Tutuklanan karı-koca, Ağır Ceza Mahkemesi'nde MİT’e yönelik faaliyet göstermeleri nedeniyle ‘casusluk’ suçundan yargılanacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
ErzurumFetöMİT ImamıGaybubet Evi
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