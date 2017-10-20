MİT abisine film gibi takip

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün MİT yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ederken, hazırlanan bir iddianamede, örgüt üyesi bir MİT mensubunun abisinin filmleri aratmayan operasyonla yakalandığı ortaya çıktı. İddianamedeki bilgilere göre, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından FETÖ’cülere yönelik operasyonlar için düğmeye basan polis, 28 Temmuz 2016’da MİT mensubu Serkan B.’yi gözaltına aldı.

İTİRAFÇI OLDU



Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı olan B., örgüt üyesi olduğunu bildiği kişileri tek tek deşifre etti. Kendisine gösterilen fotoğraflardan örgüt abisi Feyyaz kod adlı Alaattin Tabak’ı da teşhis etti. Serkan B. ayrıca 2 yıl kadar görüştükleri eczacı Tabak’ın adresini de polise bildirdi. Söz konusu adrese operasyon yapan polis, Tabak’ın kaçtığını belirledi.



CASUS GİBİ İRTİBATA GEÇTİ



Kayınbiraderi Ömer G.’nin evinde saklanan Tabak, Serkan B.’nin itirafçı olmasının önüne geçmek için gözaltında olduğu süre içerisinde eşi S.B. ile tam bir casus gibi irtibata geçti. MİT yapılanmasında daha üst konumda bulunan Mehmet Emin Kuşçu isimli örgüt abisi, Tango üzerinden irtibat kurduğu Tabak’a, Serkan B.’nin gözaltına alındığını söyleyerek, eşiyle irtibata geçmesi talimatını verdi. B.’nin evine kendisinin gitmesinin tehlikeli olduğu kanaatine varan Tabak ile Kuşçu, adrese 29 Temmuz 2016 günü saat 23.00 sıralarında başka birisini gönderdi. Bu kişi S.B.’ye “Feyyaz seni bekliyor, eşinin gözaltına alınmasıyla ilgili görüşecek” dedi ve adresin yer aldığı not kağıdını verdi. Ayrıca görüşmeye gelmeden önce de telefonu evde bırakmasını söyledi.



S.B., 30 Temmuz günü sat 16.30’da Yenimahalle’deki pastaneye giderek Feyyaz kod adlı Alaattin Tabak ile buluştu. Serkan B. ile ilgili bilgi almaya çalışan Tabak, S.B.’ye solcu bir avukat tutmasını, eşinin MİT’teki müdürü ile görüşmesini, MİT’in Serkan B.’yi polisin elinden alabileceğini ve öğrenmiş olduğu bilgileri kendisine aktarması için tekrar görüşmesi gerektiğini söyledi.



POLİSLE İŞBİRLİĞİ YAPTI



Tabak, 3 Ağustos günü de bir giyim mağazasında buluştuğu S.B.’ye avukat tutması için 5 bin TL ve iletişim kurmak için şifreli mesajlaşma programlarının olduğu bir telefon verdi. Tabak ayrıca, S.B.’ye telefonu ve telefon içerisindeki programları nasıl kullanacağını, şifreyi yanlış girmesi halinde programın silineceğini anlatarak şifrelerin yazılı olduğu kağıdı verdi.



S.B. daha sonra yaşamış olduğu bu durumu eşi Serkan B.’ye anlattı. Yanlarında bulunan ve olanları duyan polisin yardım etmesini istemesi üzerine S.B., telefonu ve şifreli kağıdı teslim etti. Daha sonra da polislerle işbirliği yapan S.B., Coco isimli şifreli mesajlaşma programından şüpheli Tabak’a, “Acil görüşmemiz gerek, eşim avukatı aracılığıyla sana not gönderdi” şeklinde mesaj gönderdi ve Yenimahalle’de bulunan bir AVM’nin adresini verdi. Daha sonra da S.B. ile AVM’ye giden polisler, Tabak’ın gelmesini bekledi.



OTOPARKTA YAKAYI ELE VERDİ



Tabak, evinde saklandığı kayınbiraderi Ömer G. ile birlikte 6 Ağustos günü AVM’ye gitti. Yakalanmamak için tedbirli davranan Tabak, önce kayınbiraderini S.B.’nin yanına gönderdi. Ancak G.’nin uzun süre gelmemesi üzerine telaşlanan Tabak, kayınbiraderinin yanına giderken AVM’nin otoparkında polis ekiplerince yakalandı.