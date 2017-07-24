'Miras' ödülü

MİRAS Atölyesi I ve II projeleri ile Tekirdağ’ın kültürü ve yaşam tarzı geçmişten günümüze, günümüzden de geleceğe aktarılması hedefleniyor. Projenin ayrıca kentin tarihi dokusunu canlandırıp turizme de katkı sunması bekleniyor. Süleymanpaşa ilçesinin Ertuğrul Mahallesinde bir dizi restorasyon çalışmasını kapsayan Miras Atölyesi I ve Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere, Gaziköy, Tepeköy, Güzelköy ve Eriklice mahallelerini kapsayan Miras Atölyesi II isimli projeler, MİARGEM tarafından düzenlenen Etkin Belediye Proje Yarışmasında, Tarihi ve Kültürel Projeler alanında birincilik ödülüne layık görüldü.

76 belediye ve bağlı kuruluşları ile toplamda 137 projenin katıldığı yarışmada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Miras Atölyesi I ve II isimli projeleri ile tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projeler kategorisinde birincilik ödülüne layık görülerek bu alanda en iyi proje seçildi ve önemli bir başarıya imza attı.Ankara’da, MİARGEM tarafından düzenlenen ödül törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Kültür Varlıkları Şube Müdürü Şuaip Özer ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü personeli Mimar E. Şule Güvenç katıldı. Birincilik ödülü CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun tarafından Genel Sekter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka’ya takdim edildi.

MİRAS ATÖLYESİ

Bu proje ile Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, Rakoczi müzesi etrafında bulunan tarihi dokunun yeniden canlandırılarak gelecek nesillere ve turizme kazandırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında tarihi dokunun en yoğun hissedildiği ve kentsel sit alanı sınırları içinde kalan Ertuğrul Mahallesi’nde 16 adet yapının kamulaştırma ve proje çalışmalarına başlanmış ve kamulaştırma işlemleri neredeyse tamamlanmış olup Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilen restorasyon projelerinin bir kısmı da onaylandı.Sonuç olarak, Miras Atölyesi I Projesi ile Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde kentin geleneksel kültürünü ve tarihi geçmişini yansıtacak bir merkez oluşturulması hedefleniyor.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere, Gaziköy, Eriklice, Tepeköy ve Güzelköy mahallelerinde gerçekleştirilen Miras Atölyesi II içerisinde 52 adet tescilli sivil mimarlık örneğini barındıran, kentsel sit alanı ilan edilmiş olan Uçmakdere Mahallesi’nde başlandı. Uçmakdere Mahallesinde, 15 adet yapıdan muvafakat alınmış, 3 adeti kamulaştırılmış, 12 adeti ise bedelsiz olarak projelendirildi. Tamamlanan projeler onaylanmak üzere Edirne Kültür Varlıklarlarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmiş, bir kısmının onay işlemleri tamamlandı. Projeleri onaylanan şahıs mülkiyetindeki tescilli kültür varlıkları Uçmakdere Mahallesi’nde kurulacak olan ahşap atölyesi marifeti ile onarılacak.

Ayrıca Şarköy ilçesinde bu proje kapsamında Uçmakdere ve Gaziköy mahallelerinin koruma amaçlı imar planları, Güzelköy Mahallesi’nde Fetih döneminde kalma cami, hamam ve çeşmenin restorasyon projeleri ile yapım işi, Melen’de bulunan Hagios Ioannes Theologos Manastırının restorasyon projeleri ile Tepeköy Mahallesi’nde bulunan kilisenin restorasyon projeleri de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince hazırlandı.Sonuç olarak, Miras Atölyesi II projesi ile Şarköy ilçesinde de oluşturulan kültür rotası, bölgenin turizme açılmasına ve kültür mirasının gerek yerli, gerek yabancı turistlere tanıtılmasına katkı sağlaması planlandı.