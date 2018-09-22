Minik Sedanur'dan acı haber geldi!

KARS'IN Kağızman ilçesinde 7 gündür aranan 9 yaşındaki Sedanur'un cansız bedeni, üzerinde taşlarla örtülmüş halde bulundu. Küçük kızın cansız bedene, köye 1 km uzaklıkta bulundu. Kars Valisi konuyla ilgili açıklama yaptı.

''ÜZERİ TAŞLARLA ÖRTÜLÜ HALDE BULUNDU''

Kars'ın Kağızman ilçesinde Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için köylüler seferber oldu. Köylülerin uzun uğraşı sonucu, Sedanur'un cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı. Sedanur'un cenazesi, Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu.

''TUTUKLANAN KOMŞUNUN GEÇMİŞİ SAĞLIKLI DEĞİL''

Kars Valisi Rahmi Doğan "Ciddi bir ekip kurmuştuk bugün maalesef acı haber geldi. Gerekli incelemelerden sonra detaylı açıklama yapılacaktır. Ceset köye yakın bir mesafede bulundu. Olayla ilgili tutuklanan komşu Ertan Bozkurt'un geçmişi sağlıklı değil, cinsellikle ilgili önceden işlenmiş suçları var" dedi.

MEYVE TOPLAMAYA ÇIKTIĞINDA KAYBOLMUŞTU

Kağızman ilçesinin Paslı köyünde pazar günü öğle saatlerinde meyve toplamaya çıkan Abdullah ve Handan çiftinin kaybolan büyük kızları Sedanur Güzel'in cansız bedenine ulaşıldı. Aramalara Kars İl Jandarma Komutanlığı komando ve asayiş ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

Son Dakika! Kars'ta 7 Gündür Kayıp Olan 9 Yaşındaki Sedanur'un Cansız Bedeni Bulundu

KOMŞUSU TUTUKLANMIŞTI

16 Eylül Pazar gününden itibaren arama çalışması yürütülen Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan komşu Ertan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.