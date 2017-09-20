Minik kızın canını hiçe saydı

OLAY, merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Sahildeki Karayolu kısmında trafiğin yoğun olduğu saatlerde meydana geldi. Sahil yolu üzerinde umursamaz bir sürücünün motosikletiyle tehlikeli yolculuğu anbean kaydedildi. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan minik bir kızı da bisikletin arkasına bindiren sürücü, diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden yolculuğuna devam etti.
Trafik ışıklarına kadar gelen motosiklete, az daha kırmızı ışıkta geçen bir otomobil çarpıyordu.
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