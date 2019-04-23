Minik Cumhurbaşkanı'nın kabine değişikliği sorusuna yanıtı dikkat çekti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünde Beştepe, geleneksel 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlikte koltuğunu bu yıl Mamak Kuva-yi Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ozan Sözeyataroğlu'na bıraktı.

"ZATEN YENİ KABİNEM BURADA"

Erdoğan, konuşmasının ardından sözü minik Cumhurbaşkanı 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ozan Sözeyataroğlu'na bıraktı. Gazetecilerden soru alan Sözeyataroğlu'nun, kabinede revizyon iddialarıyla ilgili soruyu "Zaten yeni kabinem burada. Zaten ilk günümüz. Sistem başarılı bir şekilde gidiyor. Aşılamayacak bir sorunumuz yok" diyerek yanıtlaması gülüşmelere neden oldu.

"BENİM VERECEĞİM CEVAPLARI VERİYOR"

Küçük çocuğun bu yanıtı Erdoğan'ı da gülümsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yaşındaki Ozan'ın cevabı üzerine, "Benim vereceğim cevapları veriyor" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI DA SORULDU

Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu arayıp aramayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Sözeyataroğlu, "Telefonu bende yok arayamayacağım ama her türlü şiddete karşıyız" dedi.