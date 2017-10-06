Minibüste tıka basa yolculuk kamerada

KAĞITHANE Çeliktepe'de sabah saatlerinde çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Tıka basa dolu olan yolcu minibüsü kapısı açık ve dışarı sarkan yolcularıyla trafikte seyretti. Minibüs sürücüsünün tıka basa dolu olmasına rağmen kapılarının açık şekilde seyretmesi kural tanımamazlığın geldiği son noktayı yeniden gözler önüne serdi. Yaşanan tehlikeli yolculuk bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerde, trafikte seyreden minibüsün tıka basa dolu olduğu ve bazı yolcuların kapıdan sarktığı görüşülüyor. Yolcuların, ayakları uçları kapı otomatik demirinde bedeni ise dışarıda kalıyor.
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