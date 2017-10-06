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Minibüste tıka basa yolculuk kamerada

Kağıthane'de tıka basa dolu yolcu minibüsünün kapısı açık ve dışarı sarkan yolcularıyla trafikte seyretmesi yürekleri ağza getirdi. Yaşanan tehlikeli yolculuk bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi

Minibüste tıka basa yolculuk kamerada

Kağıthane'de tıka basa dolu yolcu minibüsünün kapısı açık ve dışarı sarkan yolcularıyla trafikte seyretmesi yürekleri ağza getirdi. Yaşanan tehlikeli yolculuk bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi

06 Ekim 2017 Cuma 11:30
Minibüste tıka basa yolculuk kamerada
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KAĞITHANE Çeliktepe'de sabah saatlerinde çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Tıka basa dolu olan yolcu minibüsü kapısı açık ve dışarı sarkan yolcularıyla trafikte seyretti. Minibüs sürücüsünün tıka basa dolu olmasına rağmen kapılarının açık şekilde seyretmesi kural tanımamazlığın geldiği son noktayı yeniden gözler önüne serdi. Yaşanan tehlikeli yolculuk bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 
Görüntülerde, trafikte seyreden minibüsün tıka basa dolu olduğu ve bazı yolcuların kapıdan sarktığı görüşülüyor. Yolcuların, ayakları uçları kapı otomatik demirinde bedeni ise dışarıda kalıyor. 

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KağıthaneYolcu MinibüsüTıka BasaYolculuk
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