Minibüste 15 yaşındaki kıza taciz iddiası!

OLAY, dün saat 20.00 sıralarında merkez Meram İlçesi’nde meydana geldi. Minibüsle evine giden Y.D., aynı minibüste yolcu İ.K. tarafından tacize uğradı. Y.D. de bağırarak İ.K.’ye tepki gösterip, yardım istedi. Sürücü bunun üzerine minibüsü kenara çekerek İ.K.’yi araçtan indirdi. Bu sırada minibüsteki diğer yolcular ve çevrede bulunanlar saldırdıkları İ.K.’yi linç etmeye kalkıştı.
FOTO:DHA
İhbar üzerine kısa sürede gelen polis, İ.K.’yı öfkeli grubun elinden güçlükle kurtararak polis aracına bindirdi. Aldığı darbeler sonucu yüzünde yaralar oluşan ve gözaltına alınan İ.K., polisteki ilk ifadesinde, “Yanlışlıkla iki kez elim çarptı. Kötü bir niyetim yoktu. Yanlış anlaşıldım” iddiasında bulundu. İ.K. adliyeye sevk edidi.
(DHA)
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