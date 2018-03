Mina Başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlanıyor

Geçtiğimiz Pazar günü İran'da düşen jette hayatını kaybedenler Mina Başaran, Burcu Urfalı, Sinem Akay, Ayşe And, Aslı İzmirli, Jasmin Buruh, Liana Hanenah ve Melike Kuvvet için bugün cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze törenleriyle ilgili gelişmeleri an be an aktaracağız