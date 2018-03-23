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Mina Başaran 14 Nisan'da evlenecekti. Çırağan Sarayı kaporayı, Kenan Doğulu parayı iade etmiş

Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi özel iş jeti 11 Mart'ta İran'da düştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettabat hayatını kaybetti. Uçak düşmese Mina Başaran, 14 Nisan'da Murat Gezer'le Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve Kenan Doğulu'nun sahne alacağı düğünle evlenecekti

Mina Başaran 14 Nisan'da evlenecekti. Çırağan Sarayı kaporayı, Kenan Doğulu parayı iade etmiş

Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi özel iş jeti 11 Mart'ta İran'da düştü. Uçakta Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettabat hayatını kaybetti. Uçak düşmese Mina Başaran, 14 Nisan'da Murat Gezer'le Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve Kenan Doğulu'nun sahne alacağı düğünle evlenecekti

23 Mart 2018 Cuma 07:50
Mina Başaran 14 Nisan'da evlenecekti. Çırağan Sarayı kaporayı, Kenan Doğulu parayı iade etmiş
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SABAH Gazetesi'nden Bülent Cankurt, 11 kişinin yaşamını yitirdiği kazadan sonra Çırağan Sarayı'nın 500 kişilik düğün için aldığı yüklü kaporanın tamamını, hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen iade ettiğini yazdı. Kenan Doğulu da peşin aldığı parasının tamamını menajeriyle aileye göndermiş.

Mina Başaran ve Murat Gezer'in anneleri ve yakın akrabaları düğün kıyafetlerini Vakko ve Beymen'den almış. Her iki marka da kendilerinden düğün kıyafeti alan herkesi tek tek arayıp kıyafetleri iade edebileceklerini ve paralarını geri alabileceklerini söylemiş. Çiftin iki ay önce kiraladıkları yol yalısı dairenin sahibi de aynı hassasiyeti göstermiş ve kontrat gereği 10 aylık kirayı alabilecekken aileye "Evi istediğiniz zaman boşaltabilirsiniz, kira falan da istemiyorum" demiş.

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Anahtar Kelimeler:
Başaran HoldingGündem
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