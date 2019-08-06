Milyonların heyecanla beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı

MİLYONLARCA kişinin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor. Üniversite tercihleri 23-29 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtların ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılması gerekiyor.