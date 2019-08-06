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Milyonların heyecanla beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

GÜNDEM 06.08.2019, 12:06 06.08.2019, 12:34 Melike Temir
Milyonların heyecanla beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı
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MİLYONLARCA kişinin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor. Üniversite tercihleri 23-29 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtların ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılması gerekiyor. 

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