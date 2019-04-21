Milyonların gözü Meclis’te! Ek gösterge, kıdem tazminatı, nafaka...

BEDELLİ askerliği kalıcı hale getirecek yeni askerlik sistemi, 3600 ek gösterge, süresiz nafaka, belli suçlarda ceza indirimi gibi seçim vaatlerini içeren düzenlemeler için milyonların gözü kulağı Meclis’te. 31 Mart seçimleri nedeniyle çalışmalarına ara veren Meclis, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul kararını bekliyor.

YSK’nın İstanbul seçimlerine ilişkin olağanüstü itiraz başvurularını yarın ele alabileceği belirtilirken, yasama çalışmalarını başlatmak için bu kararı bekleyen parti grupları arasındaki uzlaşma çerçevesinde TBMM Genel Kurulu, bu haftayı da “pas” geçecek.

Salı günü gerçekleştirilecek 23 Nisan özel oturumunun ardından, Genel Kurul çarşamba ve perşembe günleri aç-kapa yapacak. Meclis’in 30 Nisan’dan itibaren normal mesai düzenine geçeceği ifade edilirken, AK Parti’nin ilk etapta askerlik düzenlemesini TBMM gündemine taşıması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı’nın yeni askerlik sistemine ilişkin taslak çalışmasını tamamlayarak, Cumhurbaşkanı’na sunduğunu, düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine getirileceğini açıklamıştı. AK Parti’nin öncelikle Meclis’e sunacağı yasa teklifleri arasında olduğu belirtilen düzenleme ile bedelli askerlik uygulaması yaş sınırı olmaksızın kalıcı hale gelecek. Bedelli askerlik süresi 1 ay olacak ve yılda yaklaşık 145 bin bedelli kontenjanı uygulanacak. Başvuru sayısının 145 bini aşması halinde kura çekimi yapılacak.

3600 BEKLENTİSİ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengelerine dikkat çekerek isteksiz davranan AK Parti, 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda ise, hem 24 Haziran genel seçimleri hem de 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kamuoyouna vaatte bulundu. Ancak seçim öncesi bu düzenlemenin çıkmasının siyasi etiğe aykırı olacağını düşünen AK Parti, ittifak ortağı MHP’nin ısrarına karşın konuyu seçim sonrasına bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da düzenlemenin seçim sonrası Meclis’e getirileceği açıkladı.

KIDEM TAZMİNATI

Ek gösterge düzenlemesinin Cumhurbaşkanlığı’nın ikinci 100 günlük eylem planında yer aldığı şekliyle sadece öğretmenleri mi kapsayacağı yoksa memur örgütlerinin talep ettiği şekilde tüm kamu personeline mi yönelik olacağı merak konusu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları” kapsamında 2019 içinde hayata geçirileceğini duyurduğu düzenlemelerin bir kısmı da Meclis’in bu yasama yılı içinde mesai harcayacağı yasalarla hayata geçirilecek. Ekonomik düzenlemeler arasında özellikle kıdem tazminatı reformu olarak adlandırılan düzenleme çalışanlar açısından büyük önem taşıyor.

İlgili tüm paydaşlarla diyalog içinde çalışmaları yürütüleceği ve detaylarının dizayn edileceği belirtilen düzenlemenin bu nedenle Meclis gündemine taşınmasının zaman alabileceğine işaret ediliyor.-

‘CEZA İNDİRİMİ' TEKLİFİ BEKLİYOR

MHP’nin, “ceza indirimi” olarak adlandırdığı af düzenlemesi de Meclis’te görüşülmeyi bekliyor. Adalet Bakanlığı ve AK Parti’nin hukukçu kurmaylarının konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdükleri belirtilirken, ceza infaz sistemiyle ilgili radikal düzenlemeler içeren kapsamlı bir değişikliğin bu çerçevede gündeme getirilebileceği kaydediliyor.

Süresiz nafaka sisteminde değişiklik yapılması da kamuoyunun Meclis’ten süratle geçirilmesini beklediği düzenlemeler arasında yer alıyor.