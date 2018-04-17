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Milyonların beklediği teklif Meclis'te! KYK borçları silinecek

Kredi ve Yurtlar Kurumu üniversite öğrencilerinin geri ödemeli burs borçlarının silinmesi teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu

Milyonların beklediği teklif Meclis'te! KYK borçları silinecek

Kredi ve Yurtlar Kurumu üniversite öğrencilerinin geri ödemeli burs borçlarının silinmesi teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu

17 Nisan 2018 Salı 17:14
Milyonların beklediği teklif Meclis'te! KYK borçları silinecek
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2018 yılı itibariyle binlerce üniversite öğrencisi ve mezunların gözü bu haberde. Özellikle son günlerde Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK'dan alınan kredi ücretlerinin silinip silinmemesi durumu konuşulurken son durum büyük merak konusu oldu. Peki KYK kredi borçlarının tamamı silinecek mi? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üniversite öğrencilerinin geri ödemeli burs borçlarının silinmesi teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye sunuldu. Teklif kabul edilirse öğrencilerin KYK borçları tamamen silinecek.

KYK BORÇLARI TAMAMEN SİLİNECEK Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM'ye Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK kredi borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek.

HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK?

Maddi durumu kötü olan öğrencilere karşılıksız ödeme burs imkanı verilirken maddi durumu normal ya da iyi olan öğrencilere kredi verilmektedir. Kredi alan öğrenciler aldıkları ücreti aynı şekilde iki sene sonra ödemekte ve krediyi aldığı süre boyunca geri ödemek ile yükümlüdür. Eğer teklif kabul edilirse geri ödemeli burs alan öğrencilerin borçları tamamen silinmiş olacak.

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Kredi Ve Yurtlar KurumuMeclisKYKBorç
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