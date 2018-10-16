Milyonların beklediği düzenleme için yeni açıklama: Talimatı verdim

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuştu. MHP'nin af teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Maşeri vicdana uygun bir düzenleme haline getirilmesi talimatı verdim" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"FETÖ'nün adalet teşkilatındaki militanlarının kökünü kazıyoruz. Daha var, kazıdık demiyorum kazıyoruz. Bunlar vücuttaki virüsler gibi temizleyeceğiz. Diğer kurumlarımız gibi yargımızın içinde de kamplaşmalara, hizipleşmelere hele hele yasa dışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz.

"AF KONUSUNDA BAKANLIK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden hususların bulunduğu bir gerçektir. Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha artırmıştır. Arkadaşlarımızdan gündeme getirilen af tartışmasıyla uğraşmak yerine hem içeriğin hem uygulamanın maşeri vicdana uygun hale getirilmesi yönünde bir çalışma başlatmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıkları sürdürüyor. Biz yürütme olarak bu hazırlığı yapmakla sorumluyuz. Nihai tasarruf milletvekillerimize ait. Milletin yüreğini yaralayanların adliyenin bir kapısından girip diğerinden çıkmayacağı bir düzenleme yapılmalı.

"ABD TERÖR ÖRGÜTÜNÜ PALAZLANDIRIYOR"

Amerikan yönetiminin son dönemde ülkemize yönelik tutumları da yine aleni bir adaletsizlik örneğidir. Bu ülke, elini milletimizin kanına bulamış bir terör örgütünün elebaşını ve mensuplarını koruyup kollamakla kalmıyor, aynı zamanda sınırlarımız boyunca bir başka terör örgütünü de palazlandırıyor, güçlendiriyor. Bölgesel ve küresel değişimin ayak sesleri, sağırlaşmış kulakların, nasırlaşmış vicdanların dahi duymazdan, görmezden gelemeyeceği kadar güçlenmiştir. Türkiye, Allah'ın izni ve yardımı ile bu süreçten alnının akıyla çıkacaktır."