DİJİTAL Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamada; 'E-Devlet kapısı, saat 17.00 itibarıyla mobil hat işlemlerine de açıldı. Vatandaşlarımız, mobil hat abonelik başvuru işlemlerini artık E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek' denildi.
Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devlet'ten yapılabiliyor
Çok sayıda hizmetin yer aldığı ve her geçen gün bir yenisi eklenmeye devam eden E-Devlet'te artık Mobil hat abonelik başvurularıda sistem üzerinden yapılabilecek.Konu ile ilgili duyuruyu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Twitter üzerinden açıkladı.