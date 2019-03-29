Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devlet'ten yapılabiliyor

Çok sayıda hizmetin yer aldığı ve her geçen gün bir yenisi eklenmeye devam eden E-Devlet'te artık Mobil hat abonelik başvurularıda sistem üzerinden yapılabilecek.Konu ile ilgili duyuruyu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Twitter üzerinden açıkladı.