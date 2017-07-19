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Milyonlarca öğretmenin beklediği atama sonuçları açıklandı

Milli eğitim Bakanlığınca öğretmenlik tercih başvurularının 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılmasının ardından, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları erişime açıldı

Milyonlarca öğretmenin beklediği atama sonuçları açıklandı

Milli eğitim Bakanlığınca öğretmenlik tercih başvurularının 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılmasının ardından, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları erişime açıldı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:51
Milyonlarca öğretmenin beklediği atama sonuçları açıklandı
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak için gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için yapılan tercihler 17 Temmuz'da sona ermişti.

Atama için tercih başvurusu yapan öğretmenler, heyecanla tercih sonuçlarını beklerken, MEB'in yayımladığı takvime göre atama sonuçları 19 Temmuz'da (bugün) 16.30'da http://atama.meb.gov.tr adresinden açıklandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU SORGULAMA

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE KİMLER BAŞVURABİLİR?

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

1.2. Türk vatandaşı olmak ( Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların,  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

1.6. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

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Anahtar Kelimeler:
ÖğretmenAtama Sonuçları
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