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Milyonlarca kişiye iyi haber !

Hükümetten, vergi ve prim başta olmak üzere 183.5 milyarlık yapılandırma geldi. Ayrıca pek çok kişi ikramiye alacak. Kimler ikramiye alacak? Yapılandırmadan kim yararlanacak?

Milyonlarca kişiye iyi haber !

Hükümetten, vergi ve prim başta olmak üzere 183.5 milyarlık yapılandırma geldi. Ayrıca pek çok kişi ikramiye alacak. Kimler ikramiye alacak? Yapılandırmadan kim yararlanacak?

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:28
Milyonlarca kişiye iyi haber !
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Emekli, şehit yakını ve gazilerle birlikte şampiyon sporcular, köy korucuları, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördükleri için aylık bağlanan sivillere de ikramiye verilecek. Toplam 300 bin emeklinin geçmişten kalan 1.3 milyar liralık sosyal güvenlik destek prim borcu silinecek. Vergi, prim başta olmak üzere kamunun yaklaşık 183.5 milyar liralık alacağı için yapılandırmaya gidilecek. Yapılandırmadan ilk yılda devletin kasasına 16 milyar liranın girmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, toplam 12.3 milyon kişiye ikramiye verileceğini belirterek, "İkramiye emeklilere ay bazında 166.7 liralık ilave artış demek" dedi. Bakan Sarıeroğlu ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, yapılandırma ve sosyal reform paketinde merak edilen başlıklara açıklık getirdi. Paketin bugün Meclis'te görüşmeleri başlayacak.

2018'DE KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Emekliler, gazi ve şehitlerin yanı sıra vazife-harp malullüğü aylığı alan ererbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görüp de aylık bağlanan siviller, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da ikramiye verilecek.

1.3 MİLYAR BORÇ SİLİNİYOR

Emekli olduktan sonra ticaret yaptıkları için 2016 öncesi prim borcu bulunan emeklilerin 1.3 milyarlık borcu siliniyor. Sabah'ın haberine göre, bu düzenlemeden 300 bin emekli yararlanacak. 18-29 yaş arası gençler ilk kez Bağ-Kur'lu olduğunda primlerini bir yıl devlet karşılayacak. Yaşlılık aylığı ikiye katlanırken bundan yararlanan 580 bin kişiye 1.2 milyar liralık kaynak aktarılacak.

183.5 MİLYARLIK ALACAK VAR

Yapılandırma kamu ile vatandaş arasındaki tüm alacakları kapsıyor. Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarıyla birlikte yaklaşık 183.5 milyar liralık borç yapılandırılacak. Bu düzenlemeden ilk yıl 15-16 milyar liralık tahsilat gerçekleşecek. Yapılandırma ilave gelir sağlayacak. Bazı taksit ödemeleri halen devam eden iki yapılandırmadan 40 milyar lira geldi.

PEŞİNE İLAVE AVANTAJ:

Borcunu peşin ödeyenin faizinin yüzde 90'ı silinecek. Paketten elde edilecek gelirler öncelikli olarak afet riskinin yönetilmesi amacıyla kullanılacak.

BİR MÜJDE DE KORUCULARA GELİYOR

Terörle mücadele eden köy korucularına kadro müjdesi geliyor. 5 bin güvenlik korucusunun daha seçimden sonra kadroya alınması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, daha önce verilen kadro yetkisini kullanarak seçimden hemen sonra 5 bin güvenlik korucusunu daha kadroya alacak. Ayrıca 50 bin korucunun maaşına da 200 lira zam gündemde. Ayrıca emekli olan köy korucuları da emekli ikramiyesinden faydalanacak.

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Son Güncelleme: 03.05.2018 08:37
Anahtar Kelimeler:
VergiPrimBORÇ SİLMüjde
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