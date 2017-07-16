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Milyonlar köprüye akın etti, CNN ve BBC küçük dilini yuttu

15 Temmuz'un yıl dönümünde milyonlar "Şehitler Köprüsü"ne akın etti. BBC ve CNN yaşanan coşku ve yüksek katılımı "dev miting" başlığıyla verdi

Milyonlar köprüye akın etti, CNN ve BBC küçük dilini yuttu

15 Temmuz'un yıl dönümünde milyonlar "Şehitler Köprüsü"ne akın etti. BBC ve CNN yaşanan coşku ve yüksek katılımı "dev miting" başlığıyla verdi

16 Temmuz 2017 Pazar 11:20
Milyonlar köprüye akın etti, CNN ve BBC küçük dilini yuttu
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HAİN darbe girişiminin yıl dönümünde  Türkiye'de milyonlar, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nde katıldı. Anma töreni BBC, CNN ve Al Jazeera gibi dünyanın en büyük medya organlarında manşetten verildi.

ERDOĞAN'IN ALANA GELİŞİNİ VANLI VERDİ

Erdoğan'ın tören alanına gelişini canlı veren BBC, inanılmaz bir görüntüyü ekrana getirdi. Başta  İstanbul ve diğer şehirlerde milyonların sokağa döküldüğü bugün,  Türkiye dünya medyasında ilk haber oldu. Canlı yayına geçen BBC, tören alanının muhteşem bir görüntüsünü ekrana getirdi. BBC, ayrıca, Erdoğan'ın tören alanına varışını da naklen verdi.

"DEV MİTİNG" DİYE SERVİS ETTİ

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü"ne akın edenleri manşetine taşıyan BBC ve CNN, "Türkiye'deki darbe girişiminin yıl dönümünde dev miting" başlığını kullandı, manşete ellerindeki Türk bayraklarını sallayan kalabalığın fotoğrafı eşlik etti.

"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN"

Gelişmeleri canlı blogla aktaran BBC'nin Türkçe edisyonu ise, köprünün Anadolu yakasının binlerce kişiyle dolduğunu ve insanların akın akın gelmeye devam ettiğini bildirdi. BBC'ye konuşan Zübeyde Kaynak, "Tüylerimiz bugün burada olduğumuz için diken diken" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiİstanbulTürkiyeCnn15 TemmuzBbc
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