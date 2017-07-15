Milyonlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'e akın ediyor!

15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerinin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 12.00 itibariyle trafiğe kapatıldı, hazırlıklar devam ediyor. Yapılan hazırlıklar da havadan görüntülendi. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlerin yapılacağı yerlerin de içinde olduğu İstanbul ve Ankara'daki büyük bir bölge görerek uçuş(VFR) yapan helikopter gibi sivil ve görevli olmayan devlet hava araçlarına kapatıldı.



İstanbul ve Ankara'da etkinliklerin yapılacağı bölgelerin de içinde olduğu uçuş sahasına güvenlik için uçuş yasağı getirildi. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de içinde olduğu 20 deniz mili yarıçapındaki bir bölge üzerinde görerek uçuş (VFR) yapan helikopter gibi sivil ve görevli olmayan devlete ait hava araçlarına uçuş yasaklandı. NOTAM'da, uçuş yasağının koordinatları ve bilgi notu paylaşıldı. İstanbul'da saat 15:00'da başlayacak NOTAM 16 Temmuz saat 03:00'a kadar geçerli olacak.



TÜRK BAYRAKLI KAMYON KONVOYU



15 Temmuz darbe girişimi gecesinde askeri araçların kışlalardan çıkışı engelleyen ve sembol olan kamyonlar, dev Türk bayrakları ile kornalar çalarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.



15 Temmuz'da darbeci hainlerin kışlalardan tanklar ve araçlar ile çıkmasını önlemek için kamyonlar günlerce askeriye önlerinde nöbet tutmuştu. O geceden sonra sembol olan kamyonlar, anma programlarının yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçti.



METROBÜS GÜZERGAHI DEĞİŞTİ



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde İETT, metrobüs ve otobüslerin güzergâh ve sefer saatlerinde değişikliğe gitti. Buna göre Avcılar- Söğütlüçeşme ve Zincirlikuyu -Söğütlüçeşme metrobüs hatları Fatih Sultan Mehmet köprüsünden sağlanacak.