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Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Kadıköy'de milli kick boksçu Berke Şahin'in bir kişiyi öldürmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

GÜNDEM 13.09.2019, 15:22 13.09.2019, 15:23
Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler
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KADIKÖY'DE geçtiğimiz hafta sonu milli kick boksçu Berke Şahin, kız arkadaşıyla gittiği parti çıkışında, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle motosiklet üzerindeki iki kişiyle tartışmaya başlamış ardından kavga ettiği kişileri darp etmişti. Kavga sonrası kaçan kişileri kovalayan milli sporcu yakaladığı Ömer Özdemir'i darp ettikten sonra bıçaklayarak motosikletle olay yerinden ayrılmış, Özdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Milli sporcunun işlediği cinayet öncesi görüntüler ortaya çıktı.

İşlenen cinayet öncesi görüntüler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Ömer Özdemir'in peşindeki gruptan kaçtığı arkadaşının ise yere yatırılarak dövüldüğü görülüyor. Özdemir'in arkadaşının kafasına şişeyle de vuruluyor. Dövülen kişi ayağa kalkıp kaçarken gruptakiler Özdemir'i yakalamak için tekrar koşmaya başlıyor. Bir süre sonra milli kick boksçu Berke Şahin tarafından yakalanan bıçaklanarak öldürmüştü.

#Kadıköy #Milli Sporcu
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