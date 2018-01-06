Milli silahımızın üzerinde dikkat çeken ayrıntı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımı çağrısından sonra milli piyade tüfeği MPT-76, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine alındı.
MPT-76 silahının 7,62 milimetre çap ve 5,56 milimetre kalibredeki versiyonu MPT-55 de her türlü arazi şartında çalışılabilecek şekilde milli imkanlarla üretildi.
MPT-55, yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki atış modu taşıyor. Silahın etkili menzili 400, maksimum menzili de 3 bin 600 metreye ulaşıyor.
MPT-55 üzerindeki fark edilmeyen bir ayrıntı ise Kayı damgası oldu.
İşte milli gurur MPT-55 üzerine işlenen bin yıllık 'Kayı damgası'
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.