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Milli silahımızın üzerinde dikkat çeken ayrıntı

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibi,TSK, MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine alınan MPT-55 üzerindeki o ayrıntı dikkat çekti

Milli silahımızın üzerinde dikkat çeken ayrıntı

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibi,TSK, MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine alınan MPT-55 üzerindeki o ayrıntı dikkat çekti

06 Ocak 2018 Cumartesi 18:30
Milli silahımızın üzerinde dikkat çeken ayrıntı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımı çağrısından sonra milli piyade tüfeği MPT-76, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine alındı.

MPT-76 silahının 7,62 milimetre çap ve 5,56 milimetre kalibredeki versiyonu MPT-55 de her türlü arazi şartında çalışılabilecek şekilde milli imkanlarla üretildi.

MPT-55, yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki atış modu taşıyor. Silahın etkili menzili 400, maksimum menzili de 3 bin 600 metreye ulaşıyor.

MPT-55 üzerindeki fark edilmeyen bir ayrıntı ise Kayı damgası oldu.

İşte milli gurur MPT-55 üzerine işlenen bin yıllık 'Kayı damgası'

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Anahtar Kelimeler:
Milli Silah
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