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Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok önemli paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD-YPG'li teröristlerce düzenlenen havan ve roketli saldırıda masum sivillerin yaralandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasınını hem Türkçe hem İngilizce olarak paylaştı.

GÜNDEM 10.10.2019, 16:22
Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok önemli paylaşım
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan çok önemli paylaşım. Bakanlığın Twitter hesabından İngilizce ve Türkçe yapılan açıklamada ''Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG’li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı'' ifadelerine yer verildi.

#Milli Savunma Bakanlığı #paylaşım
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