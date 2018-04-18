Milli Savunma Bakanı: TSK içinde 3 bin FETÖ'cüyü daha deşifre ettik

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik." dedi.
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