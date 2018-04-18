Milli Savunma Bakanı: TSK içinde 3 bin FETÖ'cüyü daha deşifre ettik

Milli Savunma Bakanı Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapı deşifre ettiklerini belirterek, "Yeni KHK ile bunlar da ihraç edilecek" dedi