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Milli Savunma Bakanı: TSK içinde 3 bin FETÖ'cüyü daha deşifre ettik

Milli Savunma Bakanı Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapı deşifre ettiklerini belirterek, "Yeni KHK ile bunlar da ihraç edilecek" dedi

Milli Savunma Bakanı: TSK içinde 3 bin FETÖ'cüyü daha deşifre ettik

Milli Savunma Bakanı Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapı deşifre ettiklerini belirterek, "Yeni KHK ile bunlar da ihraç edilecek" dedi

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:02
Milli Savunma Bakanı: TSK içinde 3 bin FETÖ'cüyü daha deşifre ettik
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MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik." dedi.

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Milli SavunmaNurettin CanikliFetö
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