Milli Savunma Bakanı Canikli, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

RESMİ temaslarda bulunmak üzere Katar’a giden Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doha Havalimanı'nda Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve diğer ilgililer tarafından törenle karşılandı.
Daha sonra Savunma Bakanlığı Konutu'na geçen Bakan Canikli, Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Katar arasındaki askeri ve savunma alanındaki işbirliği konularının ele alındığı öğrenildi.
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