Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.807
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0836
EURO
4.4971
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Uyku bozukluğu depresyona yol açabiliyor
Gece sütü çocuklarda çürük diş nedeni
Gece sütü çocuklarda çürük diş...
Facebook'a yepyeni özellik geliyor!
Facebook'a yepyeni özellik geliyor!
banner468

Milli Savunma Bakanı Canikli, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Canikli, Katarlı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah ile görüştü

04 Kasım 2017 Cumartesi 21:39
Milli Savunma Bakanı Canikli, Katarlı mevkidaşıyla görüştü
banner404

RESMİ temaslarda bulunmak üzere Katar’a giden Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doha Havalimanı'nda Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve diğer ilgililer tarafından törenle karşılandı.
Daha sonra Savunma Bakanlığı Konutu'na geçen Bakan Canikli, Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Katar arasındaki askeri ve savunma alanındaki işbirliği konularının ele alındığı öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Nurettin CanikliKatar Savunma İşleriKhalid Bin Muhammed Al-Attiyah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Komutanlardan "sınırın sıfır noktası"nda inceleme
Komutanlardan "sınırın sıfır noktası"nda inceleme
KPSS 2018 ne zaman yapılacak?
KPSS 2018 ne zaman yapılacak?
Bakan'dan çok sert OHAL açıklaması
Bakan'dan çok sert OHAL açıklaması

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim