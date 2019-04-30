Milli radar tepeden bakacak

Türkiye'nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı Helikopter MİLDAR, yeni versiyonuyla ilk kez IDEF'19'da sergileniyor.

Milli radar tepeden bakacak
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TÜRKİYE'NİN milimetre dalga  bandında çalışan ilk atış kontrol radarı Helikopter MİLDAR, yeni versiyonuyla ilk  kez IDEF'19'da sergileniyor - Büyük ölçüde değişen ve pal üstüne entegre  edilebilir hale getirilen Helikopter MİLDAR'ın, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri  projesi kapsamında geliştirilecek helikopterin de ana algılayıcılarından biri  olması bekleniyor.
Türkiye’nin milimetre dalga bandında  çalışan ilk atış kontrol radarı Helikopter MİLDAR, yeni versiyonuyla ilk kez 14.  Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) görücüye çıktı.  
Alınan bilgiye göre, Meteksan Savunma, Atak helikopterine entegre  edilen ve proje kapsamındaki kabul testleri 2017 yılında başarıyla tamamlanan  Helikopter MİLDAR’ı, gelişen kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda öz kaynakları  ile yeniledi. 
Hedef Tespit Takip (HTT) ve Arazi Profili Oluşturma (ARPO)  özelliklerine sahip, Türkiye’nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış  kontrol radarı olan Helikopter MİLDAR, sadece dış geometrisi değil, mimarisi de  değişen ve gelişen yeni versiyonuyla IDEF'19’da, pal üstüne entegre edilmeye  hazır konfigürasyonu ile sergileniyor.
Sözleşmesi şubat ayında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri  projesi kapsamında geliştirilecek helikopterin de ana algılayıcılarından biri  olması beklenen Helikopter MİLDAR, platform entegratörünün tercihleri  doğrultusunda, helikopterde farklı konumlara entegre edilebilecek. IDEF’te  sergilenen pal üstü konfigürasyon ise özellikle çevresel şartlar konusunda en  zorlu entegrasyonlardan biri olması nedeniyle radarın, diğer konumlara da entegre  edilebilirliğinin göstergesi olacak. 
Ka-bant frekansında çalışan Helikopter MİLDAR, 12 kilometre Hedef  Tespit Takip, 2,5 kilometre Arazi Profili Oluşturma (Opsiyonel) menziline sahip  bulunuyor. Radar, 50 hedefin takibini gerçekleştirebiliyor. 
"Ar-Ge ve yenilikçiliğin en güzel örneği" 
Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan, konuya ilişkin  değerlendirmesinde, yeni Helikopter MİLDAR’ın, yenilikçi yönlerinin bir  göstergesi olduğunu vurguladı. 
Helikopter MİLDAR'ın, savunma sanayisinde Ar-Ge ve yenilikçilik  kavramlarına verilebilecek en güzel örneklerden biri olduğunu belirten Alparslan,  şunları kaydetti: 
"Bu konu üzerinde çalışmaya başladığımızda, Türkiye'de, milimetre  dalga radarı alanında, daha önceden geliştirilmiş bir ürün yoktu. Hem bu alandaki  teknolojileri özgün olarak geliştirdik hem de Helikopter MİLDAR’ın ilk sürümünün,  modern atış kontrol radarlarında bulunan tüm işlevselliğe sahip olmasını  sağladık. Bu arada gelişen kullanıcı ihtiyaçları, daha farklı fiziksel boyutları  ve entegrasyon seçeneklerini gündeme getirdi. Biz de geliştirdiğimiz  teknolojilerimizi, daha farklı bir mimariye uyarladık ve tam da kullanıcının  istediği gibi bir çözüm ortaya koyduk. Yenilenmiş hali ile Helikopter MİLDAR’ın,  taarruz helikopterlerinin geleceğinde, önemli bir yer edinmesini bekliyoruz."

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