Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102010
ALTIN
147.415
DOLAR
3.5710
STERLİN
4.7858
EURO
4.2051
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Balığın 10 faydası
Balığın 10 faydası
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
banner468

Milli gururumuz İHA 3 bin teröristi etkisiz hale getirdi

Terörle mücadelede etkin rol oynayan yerli silahlı ve silahsız İnsansız Hava Araçları (İHA) bugüne kadar 24 bin 500 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirirken, 3 bin teröristin doğrudan veya dolayı olarak etkisiz hale getirilmesinde önemli rol oynadı

Milli gururumuz İHA 3 bin teröristi etkisiz hale getirdi

Terörle mücadelede etkin rol oynayan yerli silahlı ve silahsız İnsansız Hava Araçları (İHA) bugüne kadar 24 bin 500 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirirken, 3 bin teröristin doğrudan veya dolayı olarak etkisiz hale getirilmesinde önemli rol oynadı

28 Eylül 2017 Perşembe 11:28
Milli gururumuz İHA 3 bin teröristi etkisiz hale getirdi
banner404

TÜRKİYE'NİN kendi ürettiği silahlı ve silahsız İnsansız Hava Araçları (İHA), son 5 yıldır terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor. Son 2 yılda 2'li ve 4'lü mühimmat taşıyan silahlı İHA'ların etkin kullanılması sayesinde bölücü terör örgütü militanları saklanacak yer bulamıyor. Savunmanın havadaki gözü konumuna gelen ve hedefleri yüksek irtifadan güdümlü füzelerle 12'den vuran silahlı İHA'lar, terör örgütlerinin korkulu rüyası haline geldi. İHA'lar, terörle mücadelede özellikle son yıllarda Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Muş, Mardin, Hakkari, Şırnak, Siirt, Elazığ, Batman, Bitlis ve Ağrı gibi Doğu ve Gündeydoğu'da bulunan illerin kırsal alanlarındaki zorlu dağlık bölgelerde etkin olarak kullanılıyor. Bugüne kadar doğrudan veya dolaylı olarak İHA'ların 3 bin teröristin etkisiz hale getirilmesinde etkin rol oynadığı biliniyor.

İhlas Haber Ajansı ekibi, silahlı ve silahsız İHA'ların çalışma sistemini  yerinde gördü. Geçmiş dönemde terörle mücadelede etkin rol alan personelden seçilen komuta kademesi, titiz bir çalışma ile İHA'ları koordine ederek, hedefleri yerine göre tespit edip güvenlik güçlerine bildiriyor, yerine göre ise silahlı İHA'lar hedefi etkisiz hale getiriyor. İHA Birlik Komutanlığının vazifesinin Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin havadan keşif ve görüntü ihtiyacını karşılamak olduğunu aktaran İHA Birlik Komutanlığı yetkilileri, ”Ayrıca diğer güvenlik güçlerine talepleri doğrultusunda havadan keşif desteği sağlamaktır. Bu faaliyeti gerçekleştirebilmek için tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve yerli sanayimiz tarafından üretilen milli ve özgün tasarıma ait sınıfında lider, dünyada öncü İHA’lar kullanılmaktadır” dediler.

İHA’ların başta terörle mücadele olmak üzere öncelikle birliklerin istihbarat ihtiyacı doğrultusunda keşif, silahlı versiyonlarının ise istihbari ve operasyonel destek sağlamak maksadıyla kullanıldığını aktaran yetkililer, "İHA’lar son yıllarda navigasyon, iletişim, malzeme ve diğer teknolojik alanlarda yaşanan gelişmeler sayesinde bugün yerine getirdikleri birbirinden farklı görevlere uygun hale gelmişlerdir. İHA’lar büyüklüklerine ve diğer temel özelliklerine göre sınıflandırılmışlardır. Jandarma Genel Komutanlığı olarak oldukça geniş bir İHA envanterine sahibiz. Bu konuda güçlü devletimizi ve aziz milletimizin desteğini almaktan gurur duyuyoruz” diye konuştular.

“Güdümlü füzelerle hedefi 12’den vuruyor”

İHA’ların çok uzun süre havada kaldığına vurgu yapan yetkililer, ”Bu da bizlere uzun süre keşif desteği sağlama imkanı vermektedir. Yüksek irtifalardan detaylı tespit yapabilme imkanı sağlaması ve daha küçük boyutlarda olmasının yanında daha düşük radar izi bıraktıkları için tespit edilebilme oranı düşüktür. Ayrıca silahlı İHA’larımız çok yüksek irtifalardan tamamen yerli ve güdümlü füzelerimizle hedefleri büyük bir başarı ile vurma imkan ve kabiliyetine sahiptir. İHA’lar vazifenin kritik, zamanın kısıtlı ve tehdidin yoğun olduğu görev bölgelerinde etkin olarak kullanılabilmektedir. İHA’lar insanla olan sistemlere göre önemli bir tasarruf sağlamaktadır. İHA’ların diğer hava araçlarına göre fark edilebilme ihtimali daha düşüktür. İnsanlı araçlardaki gibi insana bağlı yorgunluk ya da çalışma saati gibi sınırlar da söz konusu değildir.  Elimizdeki sistemler dünyadaki en ileri teknoloji ve en kabiliyetli sistemlerdir. Ülkemiz bu alanlardaki sayılı devletlerden biridir. Günümüzde İHA’lar icra edilen operasyonların en kritik unsularından birini oluşturmaktadır. Operasyonun öncesinde ve başlamasından sonra devamında İHA ile operasyon bölgesinin keşfi yapılmaktadır” şeklinde bilgiler aktardılar.

“Gökyüzündeki gözümüz”

İHA’ların gökyüzündeki gözleri olduğunu anlatan yetkililer, "Bizde terörle mücadele edilen her yerde keşif ve gözetleme faaliyetleri icra etmekteyiz. İcra edilen faaliyetler esnasında tespit edilen hedefler, daha önce de tespit ve teşhis eğitimi almış personel tarafından değerlendirilmektedir. İHA’larımız 24 saat boyunca hedef takibi yapma kabiliyetine sahiptir. Personelimiz tamamen profesyonel ve alanında uzman eğiticiler tarafından yoğun bir programdan geçirilerek eğitilmektedir.  Ayrıca simülatörlerle bu eğitim pekiştirilmektedir. Uçuş ekibinde görev alan personel öncesinde terörle mücadele harekatında görev almış komando birliklerinde yeterli süre başarıyla çalışmış ve arazi tecrübesi bulunan, terör örgütü imkan ve kabiliyetini iyi seviyede bilen tecrübeli personel arasından seçilmektedir. Öncelikle İHA’larla başlatılan ve devam eden operasyonlarda hemen hemen hiç şehit ve yaralı verilmemektedir. İHA’ların teröristle mücadele bölgesinde  kullanılmasıyla birlikte terör örgütleri üzerinden başta psikolojik baskı oluşturması olmak üzere harekat kabiliyetlerini sınırlandırmış ve anlık tespitleri kolaylaştırılmıştır. İHA’larımızın etkili gözetleme yeteneği ve SİHA’larımızın ise etkili ve nokta atışları terörle mücadele harekatına yeni bir boyut getirmiştir. Göreve başlamalarıyla birlikte terör örgütleri sayısal olarak azalmış ve harekat kabiliyetleri kısıtlanmıştır. Terör örgütü mensuplarının morali bozulmuş, eylem kabiliyeti ve gücü kırılmıştır. Yani arazi yapısının sağladığı gizlenme hakimiyet avantajları ortadan kalkmıştır" dediler.

"Titiz çalışma ile operasyon icra ediliyor"

Yerli tasarım ve üretimde milli İHA’ların dünyadakilerle karşılaştırıldığında performans ve etkinlik açısından en ön safhada yer aldığını vurgulayan yetkililer, "Üretim aşamasında seçkin mühendislerimiz görev almaktadır. İcra edilen görevlerde ise azami titizlikle davranılmaktadır. Her aşama tecrübeli ve kahraman personelimiz görev bilinci ile hareket etmektedir. Görev süresince güvenlik güçleri, istihbarat birimleri ve mülki idari amirleri arasında tam bir iş birliği söz konusudur. Valiler bölgelerinde icra edilecek faaliyetlerde karar verme mekanizmasında en üst makamda yer almaktadırlar. Görevin her aşamasında çok geniş bir koordinasyon ile harekat edilmekte ve görüntüler birçok farklı seviyede izlenerek değerlendirilmektedir. Değişik kaynaklarla doğrulanmakta ve karar verme süreci için birçok bileşen bir araya getirilmektedir. Bazı operasyonlar günlerce süren titiz çalışmaların ardından icra edilmektedir. İHA’lar sahip olduğu keşif, gözetleme, hedef tespiti, izleme ve iletişim yetenekleri gibi imkan ve kabiliyetler bu sistemler için geniş bir kullanma alanı sunmaktadır. İHA’lar aynı zamanda arama kurtarma faaliyetleri, devlet büyüklerinin korunması, toplantı ve gösterilerde emniyet ve asayişin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi, uyuşturucu madde ekim arazilerin tespiti gibi emniyet ve asayişin sağlanması maksadıyla birçok alanda etkin olarak kullanılmaktadır. Hatta bu geniş çalışma alanları trafik düzenlemesi, göç faaliyetleri, sınır güvenliği, deprem, sel gibi afetlerde de hasar tespiti ile yardımın yönlendirilmesi ve nükleer sızıntı tespiti gibi görevleri de ekleyebiliriz. Bizler bu kıymetli sistemlerin terörle mücadele harekatında sağladığı faydaları çok iyi biliyoruz. Bundan dolayı bizler aziz milletimizin emrinde aralıksız, görevinin başında ve terörün her türlüsüyle mücadelenin azim ve kararlılığında olacağız” diye konuştular.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırTunceliBingölMuşMardinHakkarişırnakSiirtElazığBatmanBitlisMilli GururIha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tomar tomar parayla yakalandılar
Tomar tomar parayla yakalandılar
Ve AKP'nin İBB Başkan adayı Alanyalı Uysal oldu!
Ve AKP'nin İBB Başkan adayı Alanyalı Uysal oldu!
Kritik toplantı başladı! İBB için en güçlü aday Uysal kapıda karşılandı
Kritik toplantı başladı! İBB için en güçlü aday Uysal kapıda karşılandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim