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"Milli güreşçi tacizcisini dövdü" dediler, gerçek ortaya çıktı

Milli güreşçi Yasemin Adar, tacizcisini dövdüğü yönünde mesaj paylaşan twitter hesabının kendisinin olmadığını duyurdu

"Milli güreşçi tacizcisini dövdü" dediler, gerçek ortaya çıktı

Milli güreşçi Yasemin Adar, tacizcisini dövdüğü yönünde mesaj paylaşan twitter hesabının kendisinin olmadığını duyurdu

11 Kasım 2017 Cumartesi 11:52
"Milli güreşçi tacizcisini dövdü" dediler, gerçek ortaya çıktı
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MİLLİ güreşçi Yasemin Adar, "Milli güreşçi tacizcisine yumruk attı, sosyal medyadan duyurdu" haberlerini yalanlayarak, söz konusu  Twitter hesabının kendisine ait olmadığın açıkladı.

"HESAP BENİM DEĞİL, SAHTE"

Sadece  Instagram ve  Facebook hesabı olduğunu belirten Adar, "Böyle bir  Twitter hesabım yoktur. Yalan yanlış şeyler paylaşıp insanları kandırıp gündem yaratmak isteyen sahte hesaptır. Lütfen yalanlarına ortak olmasın" dedi.

'Yaseminadarr' adlı sahte  Twitter hesabından "Adamın biri sarkıntılık yaptı, ben de yumruğu çaktım ağzına. Hastanelik olmuş, şikayetçi olmuş, sorun değil. O yumruğu tüm kadınlar adına attım" açıklaması yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Güreşçi Tacizcisini Dövdü
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