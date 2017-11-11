"Milli güreşçi tacizcisini dövdü" dediler, gerçek ortaya çıktı

MİLLİ güreşçi Yasemin Adar, "Milli güreşçi tacizcisine yumruk attı, sosyal medyadan duyurdu" haberlerini yalanlayarak, söz konusu Twitter hesabının kendisine ait olmadığın açıkladı.

"HESAP BENİM DEĞİL, SAHTE"

Sadece Instagram ve Facebook hesabı olduğunu belirten Adar, "Böyle bir Twitter hesabım yoktur. Yalan yanlış şeyler paylaşıp insanları kandırıp gündem yaratmak isteyen sahte hesaptır. Lütfen yalanlarına ortak olmasın" dedi.

'Yaseminadarr' adlı sahte Twitter hesabından "Adamın biri sarkıntılık yaptı, ben de yumruğu çaktım ağzına. Hastanelik olmuş, şikayetçi olmuş, sorun değil. O yumruğu tüm kadınlar adına attım" açıklaması yapılmıştı.