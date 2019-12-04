Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, "Neslican" teklifine ret!

RİZE'DE, karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay'ın adının okuduğu liseye verilmesi teklifi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilmedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun teklifi, 'Eğitim Kurumlarına İsim Verme Yönetmeliği'ne uymadığı gerekçesiyle reddedildi. Bakanlık, Neslican'ın adının, okulun kütüphane ve spor salonu gibi eklentilere verilmesini önerdi.

HİSARCIKLIOĞLU'NUN TEKLİFİNE RET

Neslican Tay için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Neslican'ın okuduğu TOBB Fen Lisesi'ne adının verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na öneride bulunacaklarını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, "Mücadele azmiyle örnek olan Rize TOBB Fen Lisesi mezunumuz Neslican Tay'ın hatırasını yaşatmak üzere okulumuzun isminin Rize TOBB Neslican Tay Fen Lisesi olarak değiştirilmesini bakanlığa önereceğiz" paylaşımında bulundu.

EĞİTİM KURUMLARINA İSİM VERME YÖNETMELİĞİ'NE AYKIRI

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun önerisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca değerlendirildi. Teklifi 'Eğitim Kurumlarına İsim Verme Yönetmeliği'ne uymadığı gerekçesiyle reddeden bakanlık, Neslican'ın adının, okulun kütüphane ve spor salonu gibi eklentilere verilmesini önerdi. Rize Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de Neslican'ın adının okulun eklentilerine verilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

NESLİCAN'IN ANNESİ: KIZIMIN ÇABASI TAKDİR EDİLMELİ

Fatma Tay, kızı Neslican'ın adının okuduğu okula verilmesi için teklif sunulmasına sevindiklerini belirterek, "Neslican önemli bir değerdi. Onu anlamak, mücadelesi ve fikirlerini yaşatmak adına yapılan her adımı, ailesi olarak destekliyoruz. Hepimiz öleceğiz elbet. Ne kadar uzun yaşadığın değil yaşarken bıraktıklarındır, seni ölümsüz yapan. Kızımın yaşadığı olumsuz olaylara rağmen eğitimini devam ettirmesi, bunun için çabası takdir edilmelidir" dedi.