Milli Eğitim Bakanı’ndan kayıt parası uyarısı

BAĞIŞ PARASI VE ÖZEL SINIF İDDİALARI

BUNUNLA ilgili soruşturmalar tamamlandı. Görevden almalar sürüyor. Bazı okullarda okul aile birliklerinin, “okulun imkanlarının iyileştirilmesi için katkıya ihtiyaç var desteğinizi bekliyoruz” şeklinde talepleri söz konusu.

Diyelim bir velimiz, “para vermek istemiyorum” deyip de kayıt yapamıyorsa bu en başta bizim sorunumuzdur ve gereğini yaparız.