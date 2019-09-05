Milli Eğitim Bakanı’ndan kayıt parası uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına kısa bir süre kala kamuoyunda tartışılan özel sınıf ve bağış parası haberleriyle ilgili açıklama yaptı.
GÜNDEM 05.09.2019, 10:29
BAĞIŞ PARASI VE ÖZEL SINIF İDDİALARI
BUNUNLA ilgili soruşturmalar tamamlandı. Görevden almalar sürüyor. Bazı okullarda okul aile birliklerinin, “okulun imkanlarının iyileştirilmesi için katkıya ihtiyaç var desteğinizi bekliyoruz” şeklinde talepleri söz konusu.
Diyelim bir velimiz, “para vermek istemiyorum” deyip de kayıt yapamıyorsa bu en başta bizim sorunumuzdur ve gereğini yaparız.
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