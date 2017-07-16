'Milli Birlik Yürüyüşü'nde 3 kilometre uzunluğunda bayrak taşındı

ULUS'TA eski Meclis binası önünde, akşam saatlerinde toplanmaya başlayan kalabalığın sayısı kısa sürede 10 binleri buldu. Saatler 00.13'ü gösterdiğinde camilerden yükselen selalarla birlikte yürüyüş başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ön sıralarda yürüdüğü yürüyüşte iki farklı kortej oluşturuldu. Bir grup 3 kilometre uzunluğundaki Türk bayrağını taşırken, şehit yakınları ve gazilerin yürüdüğü diğer grup şehitlerin fotoğraflarını ve çeşitli pankartlar taşıdı. Yürüyüş sırasında kalabalık sık sık tekbir getirip FETÖ aleyhine sloganlar attı. Korteje Sıhhıye ve Kızılay'da bekleyen grupların da katılmasıyla kalabalığın sayısı gecenin ilerleyen saatlerinde daha da arttı. Kortejin önü yaklaşık bir saat sonra TBMM'ye ulaştı. Saat 02.00 sıralarında TBMM'nin ana giriş kapısı ve Meclis Parkı'nın bulunduğu bölüm tamamen doldu. Kalabalık nedeniyle içeri giremeyen gruplar çevrede boş alanlarda toplanarak beklemeye başladı.

