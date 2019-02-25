Milletvekilinden Erdoğan'a 33 liralık tazminat davası

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akdeniz'de petrol aranmasına ilişkin soru önergesi verdi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başarır'ın Akdeniz'de petrol aranmasına ilişkin soru önergesini eleştirerek "Bizi en çok yaralayan CHP'nin Rumların ağzı ile konuşmasıdır." demişti. Başarır, Erdoğan'ın hakkında söylediği sözler nedeniyle 33 TL'lik tazminat davası açtı. Başarır, 33 TL tazminatı da Mersin Milletvekili olduğu için açtı.

Başarır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e yönelttiği soru önergesi üzerinden, "hakkında asılsız bir kampanya yürütüldüğünü" söylemişti. Önergede on soru sorduğunu belirten Başarır, önergenin, "Akdeniz'de petrol aramalarına karşı çıktığı şeklinde" yansıtıldığını ifade etmişti.

"BU BİR İFTİRA, YALAN, ÇAMURDUR"

Ali Mahir Başarır, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Başarır, "Soru önergem burada. Bir kelimesinde 'Akdeniz'de niye petrol arıyoruz, kuyular kapatılsın, neden açıldı' gibi bir cümle kullanmışsam bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim." diyerek önergesinin arkasında durmuştu.

"Cumhurbaşkanı, bir milletvekilini hedefe koyarken bu önergeye bir bakmaz mı? Ben, Mersin milletvekiliyim. Nasıl diyebilirim ki 'Akdeniz'de nasıl arama yapabiliyoruz?' Tam tersini söylüyorum ama Cumhurbaşkanı bunu saptırıyor. İsmimi vererek meydanlarda 'CHP'li milletvekili Rumlarla birlikte arama çalışmaları durdurulsun dedi' diyor. Bu bir iftira, yalan, çamurdur.

"TEHDİTLERE MARUZ KALIYORUZ"

"Bana sosyal medyadan hakaretler, küfürler, tehditler geldi. Benim iki evladım var. Binali Yıldırım'ın torunlarıyla aynı okula gidiyor. Onun torunları çakarlı arabalarla gidiyor, benim iki evladım anneleriyle gidiyor. Bu tehditlere maruz kalıyoruz. Bir saldırı olsa Cumhurbaşkanı bunun hesabını verebilir mi? Birbirimize iftira atmayalım. AK Parti'li de olsa CHP'li de olsa iftira atmayalım."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Ankara'da Altındağ Toplu Açılış Töreni'nde dün yaptığı konuşmada Başarır'ı işaret ederek, "Önceki gün bir CHP milletvekili çıktı, doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımızı eleştiriyor, durdurulmasını istiyor. Gaflettir bu. Bu tür çağrıları Rumlardan işitiyorduk. Bizi en çok yaralayan CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır. Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan rahatsızlık tabiidir. Sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır. CHP ve Rumlar istiyor diye, Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımızı tabi ki durdurmayacağız" diye konuşmuştu.