Mihraç Ural'ın yardımcısı ağır yaralandı

MUHALİF Ebu Amara Tugayı'nın Halep-Aziziye mahallesinde düzenlediği özel operasyonla vurulan Cemal Attarabulsi ağır yaralandı. Cemal Attarabulsi, Mukave Suriye'de terör örgütü üst düzey yöneticisi olarak muhaliflere karşı savaşıyordu.

Bazı kaynaklar ise Cemal Attarabulsi'nin öldürüldüğünü iddia etti.

Türkmen Dağı işgalinde aktif rol oynayan teröristin son dönem Halep'te Mukaveme Suriye temsilcisi olarak görev yaptığı bildiriliyor.