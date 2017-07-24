Midesinden 55 kapsül kokain çıktı

ATATÜRK Havalimanı'ndaki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Belçika, Brüksel uçağından inen bir yolcudan şüphelendi. Beyaz takım elbiseli yolcu durduruldu. Yapılan üst aramasında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.Üst araması sırasında terlemeye ve panik halinde hareket etmeye başlayan şüpheli kişi hastaneye götürülerek MR'ı çekildi. Sindirim sisteminde 55 uyuşturucu kapsülü bulundu. İlaç yardımıyla çıkarılan kapsüllerin içerisinde 1080 gram kokain ele geçti.Nijeryalı A.O gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. A.O emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.