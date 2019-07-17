Mide küçültme ameliyatı olan sporcu yaşamını yitirdi

Sporcunun ölümü sevenlerini şok etti

Mide küçültme ameliyatı olan sporcu yaşamını yitirdi
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İZMİR'İN Torbalı ilçesinde, kick boks sporcusu 17 yaşındaki Furkan Onay, iddialara göre girdiği mide küçültme ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Onay, mide küçültme ameliyatı olmak istedi. Onay, Konak’ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Genç sporcu, daha sonrada ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında eve gelen genç, iddiaya göre enfeksiyon kaptı.

Enfeksiyon sonrasında yeniden özel hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç, 7 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

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