MHP'nin Grup Başkanvekilliği'ne kim gelecek

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi’nin (MHP) en karışık zamanlar geçirdiği Olağanüstü Kurultay döneminde, Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın beklenmedik istifası, herkese sürpriz olmuştu.

Vural’ın istifası ile birlikte bu görevi Erkan Akçay yürüttü. Gözler şimdi yeni yasama yılında MHP’nin ilk grup toplantısını yapacağı 4 Ekim Salı gününe çevrildi.

İPLER NE ZAMAN KOPMUŞTU?

Oktay Vural ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki gerginlik, 17 Haziran’da İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında tavan yapmıştı.

Vural, iftara karayoluyla gelen Bahçeli'yi kentin girişinde karşılayanlar arasında da yer almamış, yemek boyunca Bahçeli'nin yanına gidip, 'hoşgeldiniz' dememesi hal hatır sormaması da iplerin kopmasında etkili olmuştu.

İSTİFA ETSİN DEDİ, İSTİFA ETTİ

Gergin iftar programının ardından Bahçeli, bu tavrın kabul edilemez olduğunu söylemiş Vural için, “Sıkıntı varsa istifa etsin” demişti.

Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından da, 22 Haziran’da Vural’ın istifası geldi. Vural’ın muhalif aday Meral Akşener’e destek olacağı ya da tek başına aday olacağı da iddialar arasında yer almıştı.

LİSTENİN BAŞINDA OKTAY VURAL VAR

Grup Başkanvekilliğine aday olan milletvekillerinin başında istifa eden Oktay Vural yer alıyor. Bu görev için ise 10’a yakın milletvekilinin adı geçiyor.

Öte yandan Bahçeli’nin kurultay zamanında istifa eden Vural’ı seçip seçmeyeceği ise merak konusu.

Erkan Akçay’ın görevini sürdüreceği yüksek ihtimalken, adı geçen 10 milletvekilinden de 8 adayın ismi ön plana çıkıyor.

İşte bilinmeyen o isimler: Genel Başkan Yardımcıları: Mehmet Ünal ve Emin Haluk Ayhan Osmaniye Milletvekili: Ruhi Ersoy Afyonkarahisar Milletvekili: Mehmet Parsak İstanbul Milletvekili: İsmail Faruk Aksu Erzurum Milletvekili: Kamil Aydın Bursa Milletvekili: İsmet Büyükataman İstanbul Milletvekili: Celal Adan Ayrıca Devlet Bahçeli’nin Grup Başkanvekili seçimi yaparken Başkanlık Divanı’ndan da kaydırma yapabileceği iddialar arasında.





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