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12 Mart Günlük Burç Yorumu

MHP'den sürpriz aday

Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden istifa ederek MHP’den aday adayı olan Erhan Usta, Samsun’un Havza İlçesi’nde teşkilat üyeleri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile görüştü.

MHP'den sürpriz aday

Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden istifa ederek MHP’den aday adayı olan Erhan Usta, Samsun’un Havza İlçesi’nde teşkilat üyeleri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile görüştü.

12 Mart 2015 Perşembe 17:09
MHP'den sürpriz aday
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KALKINMA Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden istifa ederek MHP’den aday adayı olmak için yola çıkan Erhan Usta, 17 Mart Samsun MHP İl Binası’nda açıklama yapacağını söyledi. Bugün Samsun’un Havza İlçesi’nde teşkilat üyeleri ve sivil toplum örgütleri ile tanışma programını düzenleyen Erhan Usta, Samsun’a hizmet etmek istediğini belirtti. Ekonomi alanındaki başarılarını MHP’de devam ettirmek istediğini ifade eden Usta, şöyle dedi: "Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını sağlamak ve gelişmiş ülkeler ligine çıkarmak için bir siyasetçi olarak çalışmak üzere aday adayı oldum. 17 Mart’ta MHP Samsun İl binasında aday adaylığımı düzenleyeceğim basın toplantısı ile açıklayacağım. Türkiye ekonomisine ilişkin genel bir değerlendirmede de bulunacağım." 

Kaynak: Vatan
 
 
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Son Güncelleme: 12.03.2015 16:11
Anahtar Kelimeler:
MHPAdayMilletvekili
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