MHP'de ortalık fena karıştı!

19 Mart 2015 Perşembe 11:32
MHP Milletvekili Engin Alan'ın genel seçimler için aday olmayacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Balyoz Davası’nın sanıklarından Emekli Korgeneral Alan’ın aldığı kararda, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın "Devlet Bahçeli, Ergenekon ve Balyoz'da tuzağa düşmedi" şeklindeki sözlerinin etkili olduğu ileri sürülmüştü....
HALAÇOĞLU: SABIKA KAYDINA TAKILDI
Söz konusu iddiaların ardından MHP Grup Başkanvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Twitter'dan bir açıklama yaparak Engin Alan'ın sabıka kaydı engeline takıldığı için aday olmadığını iddia etti. Halaçoğlu bir takipçisinin "Sayın Sinan Oğan ve Engin Alan yoksa ülkücüler seçimde biraz düşünecektir." şeklindeki mesajına yanıt veren Halaçoğlu "Sayın Alan maalesef sabıka kaydı engeline takıldı. Sinan bey ise kendi arzusuyla başkanı olduğu kurum için başvurmadı." diye yazdı.
SİNAN OĞAN'DAN YALANLAMA
Ancak Halaçoğlu'nun bu mesajına yanıt veren Sinan Oğan, "Yusuf beyin şahsımla ilgili yaptığı bu açıklama gerçeği yansıtmamaktadır." diye yazdı. Oğan, "Dostlarım, neden başvurmadığımı mutlaka açıklayacağım. Lütfen partimize zarar verecek yorumlar yazmayalım. Aslolan partimiz ve davamızdır..." diye yazdı.
ENGİN ALAN'IN KIZI: SABIKA KAYDI ENGEL DEĞİL
Halaçoğlu'nun "sabıka kaydı" iddiasına Engin Alan'ın kızı Tülin Alan Pekkoç'tan yanıt geldi. Pekkoç, Aynı davadan yargılanan Albay Hanefi Yıldım'ın mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alıp aday adayı olabildiğini yazdı. Halaçoğlu'nun "Bildiğim kadarıyla Engin Alan da idare mahkemesine başvurdu." demesi üzerine ise Engin Alan'ın kızı Tülin Alan Pekkoç, "Doğrudur, ben de bunu yazdım, yani aday adayı olmama sebebi bu değildir sonucu çıkıyor." yanıtını verdi.
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Son Güncelleme: 19.03.2015 10:33