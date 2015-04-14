MHP'de bir isim daha çekildi

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, ”Milliyetçi Hareket Partisi 4’üncü sıra Milletvekili Adayımız Prof. Dr. Mustafa Alkan’ın adaylıktan çekilmesi ile birlikte yerine Avukat İsmihan Güleser Üçok, YSK’ya yapılan müracaat ile aday gösterilmiştir. Alınan kararın ülkemize, şehrimize ve partimize hayırlı olmasını dileriz” denildi.