MHP'nin teklifine Başbakan'dan cevap!

MHP lideri Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında hükümete çağrıda bulunmuş ve "Teklifimiz şudur, gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım.Anadolu'nun mazlum çocuklarına tüm imkanları sunalım" demişti. Bahçeli'nin bu çağrısında cevap Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım "Sayın Bahçeli bugün grup toplantısı yaptı. Özellikle eğitime yönelik üniversitelerde yeni bir sınav düzenlemesi yapılacak. Sayın Bahçeli bir adım daha ileri gitti bu yetmez üniversiteye giriş sınavlarını kaldıralım dedi. Sayın Bahçeli akademisyendir, bu işlerden anlar. Değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum ancak AK Parti iktidarından önce 76 üniversite vardı, şimdi 185 üniversite var. Geçmiş dönemlerden biriken 2.5 milyon öğrencimizi de bir şekilde üniversiteye göndererek eritmemiz lazım. Sayın Bahçeli'nin önerisi üzerinde çalışılabilir, düşünülebilir. Gündeme getirdiği bu konuyu dikkate alıyoruz. Ancak zamanını bütün bu sorunları çözmek suretiyle dikkate alınabilir." şeklinde konuştu.
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