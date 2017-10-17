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17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
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MHP'nin teklifine Başbakan'dan cevap!

Partisinin Grup Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Bahçeli'nin üniversite sınavı teklifine cevap verdi

MHP'nin teklifine Başbakan'dan cevap!

Partisinin Grup Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Bahçeli'nin üniversite sınavı teklifine cevap verdi

17 Ekim 2017 Salı 13:49
MHP'nin teklifine Başbakan'dan cevap!
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MHP lideri Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında hükümete çağrıda bulunmuş ve "Teklifimiz şudur, gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım.Anadolu'nun mazlum çocuklarına tüm imkanları sunalım" demişti. Bahçeli'nin bu çağrısında cevap Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım "Sayın Bahçeli bugün grup toplantısı yaptı. Özellikle eğitime yönelik üniversitelerde yeni bir sınav düzenlemesi yapılacak. Sayın Bahçeli bir adım daha ileri gitti bu yetmez üniversiteye giriş sınavlarını kaldıralım dedi. Sayın Bahçeli akademisyendir, bu işlerden anlar. Değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum ancak AK Parti iktidarından önce 76 üniversite vardı, şimdi 185 üniversite var. Geçmiş dönemlerden biriken 2.5 milyon öğrencimizi de bir şekilde üniversiteye göndererek eritmemiz lazım. Sayın Bahçeli'nin önerisi üzerinde çalışılabilir, düşünülebilir. Gündeme getirdiği bu konuyu dikkate alıyoruz. Ancak zamanını bütün bu sorunları çözmek suretiyle dikkate alınabilir." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
MHPPartisinin Grup ToplantısıBinali Yıldırım
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